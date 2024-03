Génova se prepara para elecciones generales en octubre si Puigdemont no gobierna tras el 12M

La dirección del PP contempla un posible adelanto de las generales en torno a «octubre» en caso de que Junts, el partido de Carles Puigdemont, que tiene la llave de la legislatura, no consiga gobernar tras las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Así lo indican fuentes del PP en privado después de que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se refiriese a esta posibilidad hasta en dos ocasiones el pasado miércoles en Barcelona, aunque sin dar una fecha aproximada.

Las fuentes del PP consultadas señalan que Génova ya trabaja con ese escenario, dan la fecha de este otoño para esas elecciones, principalmente «octubre», y remarcan que por esta razón la cúpula de Feijóo quiere que «el partido esté movilizado al máximo» en los próximos meses. Un ciclo electoral que arranca con las elecciones vascas del 21 abril -la campaña empieza esta semana-, que sigue con las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio y que podría extenderse a unas generales en el supuesto de que las expectativas de la formación de Puigdemont no se cumplan y sus intereses acaben colisionando con los del Gobierno central de Pedro Sánchez.

El ex presidente de la Generalitat oha anunciado su candidatura como cabeza de lista de Junts + Puigdemont per Catalunya. Su intención, tal y como ha publicado OKDIARIO, es regresar a España entre los comicios del 12M y la sesión de investidura, siempre tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía pactada con el Ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, el «largo recorrido judicial» que aguarda a Puigdemont pese a ello, fundamentalmente si los jueces del procés plantean una «cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE», podría dar al traste con sus planes, y esto es algo que no escapa al Partido Popular, según el horizonte que trazan las fuentes citadas.

De igual modo, en el cuartel general de los populares constatan que los socios de Sánchez, ERC y Junts, avanzan cada vez más hacia posiciones de máximos, por ejemplo con el referéndum de independencia. Y son conscientes de la «difícil relación» existente entre ambas formaciones separatistas, que «se agravará», vaticinan las fuentes del PP, si los del actual president, Pere Aragonès, ganan a los neconvergentes la batalla de las urnas y del relato en «la negociación con Moncloa».

En este contexto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso en guardia a los suyos el pasado miércoles en Barcelona, durante la presentación de Alejandro Fernández como candidato al Govern, y les advirtió de que «mientras Sánchez necesite al independentismo, mandará el independentismo», por lo que «saben que después del 12M si el independentismo no manda en Cataluña, se acabó la legislatura», alertó el jefe de la oposición.

Los siete votos de Junts son los que sostienen al Gobierno de Sánchez, como ya se ha visto en votaciones clave en estos pocos meses de legislatura. Sólo un acuerdo in extremis con los de Puigdemont, que incluyó más cesiones, sobre todo en inmigración, salvó al Ejecutivo de sufrir la derogación de dos decretos leyes importantes el pasado enero.

También Junts, votando en el Pleno del Congreso en contra del primer dictamen de la Ley de Amnistía, y devolviendo el texto a la Comisión de Justicia, hizo que Sánchez acabara aceptando la inclusión del perdón a todo el terrorismo, la malversación y el delito de alta traición (por la conexión rusa del procés). Unos precedentes que auguran un calvario para Sánchez si el tablero se vuelve adverso para los de Puigdemont, acercando así ese posible adelanto de elecciones a octubre o finales de año.

El 12M, «decisivo»

Asimismo, Feijóo dijo a sus compañeros en la Junta Directiva Autonómica del PP catalán que deben «estar preparados ante la eventualidad de otras posibles elecciones (unas generales) si los independentistas, como todo parece indicar, siguen mandando en el Congreso de los Diputados».

El líder del PP insistió en que Sánchez depende de Puigdemont para ser presidente de España y que el líder de Junts también depende del jefe del Ejecutivo para presidir la Generalitat de Cataluña. «Sánchez y Puigdemont se necesitan y lo demás son cuentos. Estas semanas dirán que no y se presentarán como seres limpios de polvo y paja. Pero qué credibilidad tiene los que negaron la amnistía», criticó Feijóo sobre los socialistas de Salvador Illa, a los que acusó de ser «un independentismo sucedáneo que traiciona por la espalda para sobrevivir».

Sobre esta misma idea volvió el pasado viernes la vicesecretaria general de Movilización y Reto digital del PP, Noelia Núñez, quien subrayó que las elecciones catalanas del 12 de mayo «serán decisivas porque Sánchez necesita a Puigdemont para continuar en la Moncloa y Puigdemont necesita a Sánchez para ser presidente de la Generalitat».