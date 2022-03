“Sánchez se acerca al momento Zapatero de mayo de 2010”. Luis Garicano, economista y eurodiputado de Ciudadanos, lo tiene claro: “Él y Calviño están a punto de salir de la ficción económica construida en su cabeza y caer en la realidad insoportable de una situación financiera imposible”. Aquel momento fue llegar al borde de la quiebra y aprobar por decreto de un día para otro los mayores recortes de la democracia. Mientras tanto, Garicano no entiende que se gasten “500 millones de euros en un bono cultural para que los chicos compren videojuegos mientras no responde a los camioneros”. Y constata que es lógico que “la gente esté tirándose de los pelos”.

En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Garicano critica también que “Sánchez se haya escondido detrás de Bruselas para no actuar y tomar medidas” que alivien la situación de camioneros, agricultores y ciudadanos en general por el incremento de precios y, en particular, de la gasolina y la luz: “La Comisión Europea ya dio un menú de opciones para hacer las cosas claves que se pueden hacer como ya han hecho otros países sin esperar a que Europa nos lo diga. Es sorprendente su inacción y sus pocas ganas de actuar”.

Garicano explica la grave situación financiera estructural de nuestro país: «España se endeudó en 159.000 millones de euros durante el covid. Toda esa deuda fue comprada por el Banco Central Europeo. Esos bonos no se vendieron a inversores privados, compañías de seguros, bancos… España tiene una situación presupuestaria y una deuda pública que requiere muchísima financiación y todavía no sabemos cuánto va a querer pagar el mercado por esa deuda. O dicho de otra manera: cuánto vamos a tener que subir los tipos».

Sánchez «pinta muy poco»

Luis Garicano señala que “Calviño se maneja bien en Europa con el tema económico”, pero que Sánchez “pinta muy poco” en el panorama internacional: “Somos un país con un gobierno muy dividido, poco fiable, que no se sabe si vamos a prometer y luego hacer lo contrario o si el presidente va a poder sacarlo adelante o no. Somos un país con un gasto militar muy pequeño, con muy poca investigación y desarrollo. Y somos un país con un problema de separatismo, que nos debilita. España tiene un peso geopolítico ínfimo respecto al que deberíamos tener por nuestro tamaño, nuestra historia y nuestra posición”.

Garicano se teme lo peor tras el bandazo de Sánchez con el Sahara: “Argelia nos puede hacer un agujero gigante y ya ha dicho que va a dar más gas a Italia. Cuando todo el mundo está desesperado por el gas, hace [Sánchez] esto. Da la sensación de que se levantó un día y lo hizo sin pensar en las consecuencias”. Lo cual -añadiríamos nosotros- es más preocupante.

Podemos, con Putin en Estrasburgo

Un país en cuyo gobierno hay un partido -Podemos- que en el parlamento europeo de Estrasburgo está votando junto a toda la extrema izquierda a favor de Rusia y Vladimir Putin y en contra de Ucrania: “Votaron en el parlamento europeo de cosas verdaderamente pasmosas. En contra de la ayuda financiera y armamentística a Ucrania. En contra de que se reconociera que ha habido una agresión…”.

Luis Garicano denunció esta semana en el europarlamento la “hipocresía” de Europa en la guerra de Ucrania pese a que la respuesta es aparentemente intensa. Dijo, siguiendo un refrán holandés: “Estamos fregando con el grifo abierto”.

“Las sanciones a Rusia son un queso de gruyere lleno de agujeros”, reitera a OKDIARIO. “No les hemos cortado completamente el acceso al sistema SWIFT de transferencias bancarias y seguimos inyectándoles divisas con la compra -a diario- de petróleo y gas”, señala. Y constata con tristeza: “Seguimos financiado la guerra a Putin. Por un lado, damos 1.000 millones de euros en total a Ucrania para ayuda humanitaria y, por otro, al tiempo, 1.000 millones de euros a Rusia cada día comprándole petróleo y gas. No recuerdo una guerra en la que se haya financiado a los dos bandos a la vez”.

Guerra “low cost”

Para Garicano, Europa quiere un imposible: “Queremos una guerra low cost. Hacer lo suficiente para que los ucranianos no pierdan, pero sin hacer lo suficiente para que ganen. Lo suficiente para ayudar, pero sin que tenga costes para nosotros. Y la guerra, al final, no es eso”. “Estoy de acuerdo -añade- en que hay un riesgo nuclear y que sólo podemos hacer la guerra económica, pero entonces asumamos que tiene costes”, señala. Garicano cita los informes que avalan el coste de “cortar ya al 100% el grifo a Putin y dejar de comprarle petróleo y gas” para que la guerra dure lo menos posible. Y advierte: “Es el momento, ahora, de parar a Putin porque si vence en Ucrania en dos años o tres podría lanzarse a por Lituania y las repúblicas bálticas”.

Schröder y otros cómplices de Putin

Que seguimos financiando a Putin y no le hemos cortado el grifo del todo es incuestionable. Le preguntamos si no será por los intereses personales de políticos como el ex canciller alemán socialdemócrata, Gerhard Schröder, (y otros) y los intereses de grandes corporaciones europeas y sus directivos conectados con la mafia económica que gobierna Rusia. Responde: “Sin ninguna duda. Schröder no es el único. Le está haciendo el trabajo sucio a Putin. Sería hora de que le caigan las sanciones también a él y a gente así”.

Putin financia partidos europeos

“Durante años, Putin ha sido malvado e inteligente. Ha financiado en Europa partidos y movimientos contra nuestra independencia energética vestidos de ropaje verde, pero que no lo son. Son anti todo: antinucleares, antigás, antifracking… ¿A quién le interesaba? A Putin. A quien nos está sirviendo la energía para que sólo nos la pueda dar él”. Dice Luis Garicano que “Putin conoce las debilidades de Occidente y sabe explotarlas”. Por ejemplo: el separatismo catalán. Garicano flipa con las declaraciones prorrusas de los independentistas catalanes, se ríe y le pone comillas con los dedosa la “generosidad” que muestran con Putin.

Confía Luis Garicano en que China no ayude por la retaguardia a Rusia a esquivar las sanciones. “No le conviene más allá de declaraciones propagandísticas. Ellos fabrican, importan y exportan con Occidente. Viven del comercio internacional”, señala. Pero está de acuerdo en que -sin compartir estrategia- Rusia y China quieren imponer un nuevo orden mundial no democrático. Y reconoce a nuestras preguntas que “ha habido durante años una ceguera” con estos dos países de los que ahora dependemos productiva y económicamente.

PSOE y PP, antinucleares

Ahora Europa echa de menos la energía nuclear, que países como Francia mantuvieron con personalidad sin dejarse arrastrar por agendas ajenas. Garicano echa la culpa en España al PSOE y al PP por igual. La izquierda y el PSOE siempre han sido antinucleares, pero recuerda que Mariano Rajoy le siguió el cuento al PSOE. “El otro día -dice- encontré declaraciones de 2012 del entonces ministro José Manuel Soria diciendo que el PP estaba plenamente comprometido con la moratoria nuclear. En España, las malas decisiones han estado compartidas. Es un gravísimo error que hemos cometido y que Francia no cometió”.