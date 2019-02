La galería del ninot del Rey en Arco quiere que se queme el día de la exhumación de Franco

La obra 'Ninot' de Santiago Sierra ha sido la gran protagonista en la apertura de la 38ª edición de Arco. Un portavoz de la galería comenta que les gustaría que la figura se quemara el mismo día de la exhumación de el dictador Francisco Franco.

La polémica figura del Rey Felipe VI, de cuatro metros de alto y de 200.000 euros, ya tiene varios compradores interesados, todos ellos extranjeros. Una de las ofertas, por ejemplo, es de un museo panameño. En todo caso, están en contra que la obra se pasto de las llamas en un plazo de un año como quieren fijar los autores por contrato como obligatorio. Además, les gustaría que esa hoguera coincidiera con la inhumación de Franco.

OKDIARIO se ha trasladado hasta Ifema donde detractores y seguidores de los artistas provocadores autores comentan la situación. “No sé como la feria permite esto, se politiza el arte y el resto de obras pierden protagonismo”, opina un experto.

“Yo no apoyo este tipo de arte, no todo es arte, a mí me gusta más el arte conceptual. Politizar el arte no está mal pero esto no es eso”, indica otro interesado en la materia.

El revuelo de cámaras de televisión, redactores, curiosos, compradores de arte… abruma a Prometeo, la galería italiana que ha apostado por la controvertida obra se Sierra. Sobre la nube de gente sobresale la figura del monarca fabricada de cera y que por su altura sobresale por encima de las paredes del stand.

Visita de Felipe VI

Luis Navarro, portavoz de la galería y colaborador de Sierra, comenta que “hay gente interesada pero es complicado que quieran aceptar la cláusula de quemar la obra”. En otra muestra de provocación dice que estaría “encantado” de que los Reyes de España se acercaran a ver la obra este jueves en la inauguración oficial.

Sobre este punto, el recorrido que realizarán los Reyes se va a centrar en los contenidos de Perú, el país invitado este año. La Casa Real está acostumbrada a tener todo tipo de comentarios, según la organización de Arco. Los monarcas también podría cruzarse con la obra ‘Nuestros reyes favoritos’, en la galería finlandesa Forsblom, en la que aparece el Rey Felipe VI con “otros reyes” como el Rey Melchor, el Rey Gaspar, el Rey Baltasar, el Rey León, Martin Luther King o Burger King.

Ya en la anterior edición los Reyes evitaron visitar el stand de Helga de Alvear, que albergó hasta su retirada la pieza ‘Presos políticos’ de Santiago Sierra. En aquella ocasión, se cumplió con el guion previsto y el recorrido fijado antes de la polémica, algo que previsiblemente ocurrirá de nuevo este jueves.

Por otra parte, el portavoz de la galería de la polémica este año añade: “No hemos hablado con los organizadores de Arco de esta obra, no hay ningún motivo para ello. Lo del año pasado fue evidentemente un error, parece que lo han solventado, la obra que se censuró va a volver, parece que hay una nueva etapa, un nuevo espíritu. Reconocieron que no se iba a quitar nada este año y eso nos dio confianza”.

“No queríamos escandalizar”

El portavoz dice que “el hecho de que se proyecte [la obra] en los medios siempre favorece, es bueno, pero no había un plan establecido, nos preguntan si buscamos el escándalo… Santiago y Eugenio no son artistas cortesanos y generan polémica pero no había ninguna intención”.

Explica que “los autores han preferido no aparecen en medios durante la feria, ya tenemos suficiente ambiente y el año pasado tuvimos experiencias negativas porque se produjeron avalanchas y este año queríamos evitar eso”.

Muchos de los visitantes coinciden en que no se debería quemar la obra que, por otra parte, está muy conseguida, ya que “hasta las venas del Rey están muy bien reproducidas”. Por su parte, otros defensores de Sierra dicen que quemar la pieza no es ofensivo. “Todo arte es efímero”, concluyen desde ese sector.

Otra obra que han generado atención ha sido el óleo de Joan Miró valorada en cuatro millones de euros. Por ahora no ha sido vendida. Por su parte esa galería francesa Lelong sí ha cerrado la venta de dos obras de Antoni Tàpies y Jaume Plensa, por un precio de 250.000 euros cada una.

La presidenta del Consorcio de las Galerías Españolas de Arte Contemporáneo, Idoia Fernández, de la galería Nieves Fernández, ha destacado en declaraciones a Europa Press que “ARCO siempre ha mantenido un nivel muy bueno”. “Ha conseguido salirse en medio de esta zozobra que hemos vivido y convertirse en un referente”, ha subrayado.

Parece que hay “más movimiento y alegría en la actualidad” en el mercado del arte español, aunque ha reconocido que si se tiene en cuenta el “nivel de arte plástica” que tiene España, “hay cosas que no parecen que se terminen de corresponder, como ocurre con el coleccionismo”. “No entendemos por qué no hay un coleccionismo más activo, militante y defensor si se compara con otros países”, ha defendido para criticar la fiscalidad “desastrosa” de este mercado que “no tiene ni pies ni cabeza”.