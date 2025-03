La Fundación NEOS presenta el libro sobre pederastia e Iglesia de Josep Miró

Josep Miró i Ardèvol, ex político y uno de los impulsores de Corriente Social Cristiana y la Asamblea por la Vida, ha presentado La pederastia en la Iglesia y la sociedad. El gran chivo expiatorio, de la editorial Sekotia, un libro que denuncia con abundancia de datos que, como reza el autor, «en España abundan, cada vez más, los abusos sexuales contra menores, según indican distintas fuentes, pero a los políticos no les interesa este tema, no lo estudian y no lo combaten».

Miró denuncia que en la política «sólo interesan unos abusos: los que tienen alguna relación con la Iglesia Católica, que son menos del 0,5% del total de los abusos a menores». El libro se presentó este lunes 24, en la sede de la Fundación Universitaria Española, en Madrid. Josep Miró i Ardèvol estuvo acompañado de Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS, del editor, Humberto Pérez-Tomé y del profesor de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, Isidro Catela.

Abusos sexuales y a menores hay en muchos ámbitos, son graves, y deben ser combatidos, dijeron. Pero el libro especifica que en España lo grave es el desinterés de la clase política, que no busca ni estudiar, ni detectar ni combatir los abusos, sino que solo los utilizan para atacar a la Iglesia. Así lo denunciaban en la mesa los dos ex-políticos, Miró y Mayor Oreja, que coincidieron en el ámbito público, sin apenas tratarse, hace 30 años y a quienes unió después su convicción cristiana.

Ambos ex-políticos, el vasco y el catalán, animan a los católicos a trabajar unidos. «Si hay fundamentos compartidos y comunes, se puede trabajar en la misma dirección. Es un error pensar que todos los católicos han de tener exactamente las mismas posiciones políticas, pero también es error pensar que no pueden hacer nada conjuntamente. Si hay autenticidad en esos valores compartidos, habrá líneas de acción en común», exhortó el presidente de NEOS.

Sobre el relato político y de la prensa de izquierdas respecto a los abusos a menores, Mayor Oreja considera que detrás hay envidia e hipocresía. «En España hemos visto este ataque que llegaba desde personas cercanas al Gobierno, como el Defensor del Pueblo, y de la prensa de izquierda. Hay casos de abusos, sí, pero lo terrible es la doble vara de medir. Si es con los compañeros de tu partido, ¡esa vara de medir se reduce y casi desaparece!»

El libro de Miró, dijo, es «un libro documentado, científico, estadístico, que muestra que, si hay casos en la Iglesia, también los hay fuera de ella, incontables. Hay quienes buscan destruir un orden social y sustituirlo por otro. Es un libro que molestará a los que han usado esa injusta vara de medir»

El libro señala fenómenos graves en la sociedad española: los delitos contra la libertad sexual, según el Ministerio de Interior, son el doble que hace 7 años, unos 23.000 al año, y 4 de cada 10 son contra menores. «Las chicas de 14 a 17 años son las víctimas más frecuentes, pero nunca salen en los debates cuando se habla de violencia contra la mujer», detalló.

El Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos en entornos católicos (y sólo en entornos católicos) «es como mirar un magma enorme por el ojo de una cerradura», negándose a investigar el 99,5% del problema, el que se da fuera de la Iglesia, denunció Miró.

«Un año antes ERC presentó una iniciativa parecida, que pedía investigar los abusos en el entorno educativo, pero en todas las escuelas, no solo en las católicas: fue derrotada en votación», detalla. «Los datos de Fundación Anar muestran que por cada caso vinculado a la Iglesia hay 28 cometidos por maestros y profesores. Pero esto no interesa», añadió el autor en la presentación.

Los abusos crecen en la sociedad

«Asignar delitos a una comunidad concreta, en este caso la católica, es discriminatorio y anticonstitucional. Desde One of Us y E-Cristians presentamos un recurso de inconstitucionalidad, pero hoy la Constitución se mide sólo según el criterio del que manda», denunció el ex-político catalán.

Miró destacó que mientras los abusos crecen en la sociedad, en los entornos católicos disminuyen y que la Iglesia ha tomado multitud de medidas de corrección, prevención y reparación que ninguna otra entidad se plantea.

También recordó que España es el único país donde el Estado ordenó investigar a la Iglesia y sólo a la Iglesia. El libro señala que el Parlamento alemán investiga los abusos en toda la sociedad, el estudio francés lo encargó la propia iglesia, el australiano estudió a todas las religiones, el irlandés estudiaba correccionales de todo tipo y quien pidió perdón fue el Primer Ministro por la mala supervisión del Estado.

Sólo los políticos españoles se han centrado única y exclusivamente en entornos católicos, y lo han hecho para tomar a la Iglesia Católica como chivo expiatorio, desatendiendo más del 99% de los casos.