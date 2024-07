Feijóo: Si hablase de «regenerar» si mi mujer debe declarar «por corrupción, no podría ir a la calle»

Alberto Núñez Feijóo ha reconocido este viernes en Málaga, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, que si a él le ocurriera como al jefe del Ejecutivo, que «antes de ayer» fuese al Pleno del Congreso de los Diputados y dijera «que hay que regenerar la vida política», y este viernes declarase su mujer «en un juzgado por corrupción, no podría salir a la calle». «Es más, no podría hacer un acto político en la calle, y mi partido me pediría que dejase paso», ha resaltado el líder del PP durante su intervención en la mesa redonda Díselo a Europa, organizada en el marco de la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones del PP y del grupo parlamentario del PP en el Parlamento Europeo, moderada por la presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul, celebrada en Torremolinos (Málaga).

El presidente del PP ha aludido a esta citación en la parte final de su intervención en este acto de Nuevas Generaciones en el que ha llamado la atención sobre que este viernes «hemos visto cómo la mujer del presidente del Gobierno se sienta en un banquillo, delante de un juez, y entra en un juzgado con la misma protección de un jefe de Estado».

Las declaraciones de Feijóo, en presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que también ha acudido al acto, se han producido horas después de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se negase a declarar ante el juez de Madrid que la había citado en el procedimiento que se dirige en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Begoña Gómez ha alegado falta de garantías: «Estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática avanzada, y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías», ha reprochado su abogado, Antonio Camacho.

Las declaraciones de Feijóo se ha producido horas antes de que se conociera la imputación del socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, que –como toda imputación– se produce por dos circunstancias: la apreciación de indicios de delito en la persona imputada –hasta ahora Barrabés sólo fue a declarar en calidad de testigo– y la garantía procesal de sus derechos de defensa –la condición de imputado refuerza la estrategia defensiva del afectado, que pasa a estar asistido por abogado y que puede negarse a declarar, algo que no puede hacer quien es llamado a declarar como testigo–.

En otro momento de su intervención, Feijóo también ha hecho alusión a la investigación que afecta al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez cuando ha comentado que, cuando uno «se quiere meter en política, que sepa que va a tener una nómina pública, y que si tiene una nómina pública, y su nómina es el producto de los impuestos de los ciudadanos, no tiene ningún sentido que no tribute la nómina en España y se vaya a Portugal» para establecer allí su domicilio.

«¿Os imagináis que a mí me pasa esto?», ha preguntado el presidente del PP a los asistentes a dicha mesa redonda, ante quienes ha defendido que «es verdad que nadie puede ser responsable de lo que hacen sus hermanos», pero sí «tienes que pronunciarte sobre lo que hace tu hermano, y no evadir todas las preguntas o solicitudes de información que se presentan, porque eres un hombre público y tienes responsabilidades públicas», ha incidido aludiendo a Pedro Sánchez sin nombrarlo en ese momento.

Alberto Núñez Feijóo ha llamado a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en los últimos días si hubiera tenido lugar en otro momento de la historia de españa: «Nos hubiésemos cargado la solvencia del país, las libertades, hubiésemos tenido gobiernos populistas como el de ahora, pero tenemos paraguas como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el euro, tratados europeos», ha continuado comentando el líder del PP.