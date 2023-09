Feijóo ofrece 6 pactos de Estado al PSOE: «El CIS o la Fiscalía no pueden ser el coto privado de nadie»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este martes su ofrecimiento al Congreso de seis pactos de Estado que pondrá en marcha si gobierna. En su discurso de investidura, Feijóo ha recordado que los españoles no le han elegido para que anteponga la búsqueda de apoyos parlamentarios a la protección de la dignidad de la Nación española.

Entre esos pactos, rechazados por el Partido Socialista, figura una propuesta de Pacto institucional para devolver a la política y a la Justicia española el prestigio y la confianza que, en consideración del dirigente popular, les arrebató en los últimos años la forma de hacer política de Pedro Sánchez.

Feijóo ya ofreció estos pactos a Sánchez durante su reunión en el Congreso, el pasado 30 de agosto, y fueron rechazados por el líder socialista. Esos acuerdos buscan la regeneración democrática, la viabilidad del Estado del Bienestar, el saneamiento económico, la conciliación en las familias, el acceso al agua y fortalecer la España de las autonomías.

En el documento que presentó entonces a Sánchez, Feijóo defendía la necesidad de una visión de país «en la que los intereses generales no queden supeditados de forma inexcusable y permanente a otros minoritarios o personales que socavan la unidad» de España, en clara referencia a las cesiones de Sánchez a los partidos separatistas.

Seis pactos

Los pactos que ofrece Feijóo, y que tendrían un comisión específica en el Congreso o el Senado, serían en concreto los siguientes: Pacto de Regeneración Democrática, Pacto por el Estado del Bienestar, Pacto por el Saneamiento Económico, Pacto por las Familias, Pacto Nacional del Agua y Pacto Territorial.

El Pacto de Regeneración Democrática tiene por objetivo mejorar «la calidad» de la democracia, «preservando la división de poderes», además de la «independencia de los organismos de control», como el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación sigue bloqueada por la negativa de Sánchez a aceptar que los jueces elijan a sus pares.

Además, el Pacto por el Estado del Bienestar busca asegurar la «viabilidad del Sistema Nacional de Salud, la estabilidad y calidad del sistema educativo, la igualdad entre mujeres y hombres y la viabilidad de las pensiones para los mayores», incluyendo su «revalorización anual».

El Pacto por el Saneamiento Económico permitiría garantizar la «solvencia de los más vulnerables y de la clase media», además de «un camino más próspero» para los jóvenes, asegurando además la «agilidad, eficacia y transparencia posible».

Otro de los pactos anunciados por Feijóo es el Pacto por las Familias, con el que se pretende asegurar la conciliación, mediante la negociación con agentes sociales y económicos para garantizar «nuevas fórmulas de compatibilización de la vida laboral y familiar». Por otro lado, el Pacto del Agua quiere asegurar «el acceso a este recurso básico ante el previsible agravamiento derivado del cambio climático».

Por último, el Pacto Territorial tiene como propósito convertir el Senado en «una verdadera Cámara de representación territorial» y «fortalecer la España de las Autonomías» a través de un «diálogo multilateral».

Todas esas propuestas, sin embargo, fueron rechazadas hace un mes por Sánchez. Desde el PSOE se desacreditaron esos pactos asegurando que lo único que pretendía Feijóo era «salvar su pellejo» ante su debate de investidura.

«Yo no voy a disfrazar nunca como cambios de opinión lo que simple y llanamente son mentiras continuadas que la gente no se merece», ha respondido Feijóo en su intervención.

El líder del PP ha reivindicado que su objetivo es «gobernar para todos» y se ha mostrado convencido de que «nada se podrá mejorar si una mitad de España, sea la que sea, intenta imponer su forma de entender las cosas a la otra».

«Lo que vamos a decidir esta semana no es únicamente la estabilidad de un gobierno o de un gobernante. España se juega la estabilidad de sus instituciones, que innegablemente viven una crisis de confianza histórica», ha avisado Feijóo.

Pacto Institucional

En este sentido, ha destacado el Pacto Institucional como «uno de los más urgentes e importantes». «Yo quiero gobernar velando por la independencia de las instituciones», ha comenzado enumerando Feijóo, que ha recordado que «la Fiscalía, el CIS o el CNI no son el coto privado de nadie».

«Quiero gobernar sin laminar a nadie en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por razones discrecionales», «quiero gobernar con contrapesos y, por supuesto, respetando la separación de poderes», ha proseguido.

«No comparto que se le llame fachas con toga a los jueces por aplicar una ley mal hecha. Menos aún que eso se haga desde el Gobierno de la Nación. No. No comparto señalamientos a magistrados. No. No entiendo que se impulsen leyes para anular por esa vía sentencias judiciales. No. Y, por descontado, no quiero controlar la Justicia. Yo no», ha añadido rotundo el líder del PP, en clara crítica a Sánchez .

Feijóo ha ofrecido al líder socialista la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la vez que se registra en esta Cámara una ley de reforma del modelo de elección. Entre las condiciones del líder del PP figura que en el nuevo órgano «no haya ningún político en la lista». Además, ha señalado que «no cabe negociar entre partidos la Presidencia del Supremo» y ha defendido «el cierre total de las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial», así como «la absoluta independencia de la Fiscalía General del Estado».

«Y ambas cosas (los nuevos vocales y la nueva ley) debieran votarse y aprobarse el mismo día. Una a continuación de la otra», ha señalado, con el fin de «asegurar que la Justicia está al servicio de los españoles, y que no pueda estar al servicio de los políticos».