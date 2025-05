Feijóo: «Nunca hemos tenido un Gobierno tan en vilo por las portadas de los periódicos»

El líder de los populares, Alberto Níñez Feijóo, ha visitado este jueves la Pradera de San Isidro junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ambos han sido recibidos frente a la ermita del Santo por un baño de masas, con aplausos y gritos de ¡presidente, presidente!, ¡hay que echar a Pedro Sánchez!» Feijóo ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez, al tiempo que ha recriminado que nunca antes «hayamos tenido un Gobierno tan en vilo por las portadas de los periódicos.»

«El Gobierno está rodeado de sumarios, tiene más allegados investigados que presupuestos aprobados». «Tiene miedo por lo que ha hecho, tiene miedo por lo que ha dicho y cada vez vamos descubriendo más qué es lo que ha hecho. Ya hemos descubierto la catadura moral de una persona que insulta de forma indiscriminada a sus compañeros». Por todo ello, Feijóo le ha exigido que ponga fin a este «esperpento».

El reproche de Feijóo hace referencia a los mensajes que el presidente del Gobierno se escribió con su mano derecha tanto en La Moncloa como en el PSOE, José Luis Ábalos, y que ahora están saliendo a la luz.

El líder de los ‘populares’ ha recordado que en la jornada de ayer en la Cámara Baja no obtuvo respuesta cuando preguntó a Sánchez si realmente es «una persona que insulta de forma despiadada a sus colaboradores» y si participó en el rescate con 475 millones de Air Europa.

«Cuando un presidente no aclara estas cosas, es evidente que estamos ante un presidente rodeado», ha señalado. «Lo que hemos conocido es motivo para que deje paso y los españoles hablemos en las urnas. Vivimos en un culebrón. Me ratifico en lo que pedí ayer: en estas circunstancias, un presidente que tiene bloqueados los Presupuestos, que tiene miedo, es un presidente que debería decir a los españoles «hasta aquí he llegado», ha añadido el presidente del PP.

Una festividad que ha estado marcada por la entrega de medallas en el Palacio de Cibeles por parte del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el gran izado de bandera en la plaza de Colón.

Las 15 Medallas de Madrid se han otorgado a Almacenes Pontejos, la Asociación Pato Amarillo, Carmen Posadas, la Cuesta de Moyano, Endesa, Farmacia Cervantes León, Plaza 1-Las Ventas, Real Sociedad Fotográfica, Restaurantes y Tabernas Centenarios de Madrid (RCM), el Teatro Alcázar y el Teatro Pavón, la Vuelta a España, María Dolores Dancausa, la Fundación Instituto San José y María Luisa Gutiérrez.

También se han concedido tres Medallas de Honor de San Isidro para este 2025. Estas han sido para el coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón, al futbolista Rodrigo Hernández Rodri y a la nadadora Teresa Perales.