Feijóo y Moreno llenan el centro de Málaga y piden dar la «batalla social» contra la amnistía de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno han llenado este domingo el centro de Málaga en un multitudinario acto contra la amnistía que Pedro Sánchez va a firmar con los independentistas catalanes que dieron el golpe del 1-O en Cataluña en 2017. Ante más de 20.000 personas que han abarrotado la Plaza de la Constitución, la calle Larios y otras vías adyacentes, el PP ha instado a los andaluces, tanto a los que le votaron el 23J como a los que no lo hicieron -«también aquí presentes» como ha remarcado Moreno- a dar la «batalla social» contra Sánchez y la amnistía para los separatistas.

Recibido al grito de «¡Presidente, presidente!», Feijóo ha respondido a Sánchez que «hay que tener muy poca vergüenza y ningún sentido de Estado para decir que se negocia la amnistía en nombre de España», como sostuvo este sábado en el Comité Federal del PSOE. «Esta amnistía se negocia en nombre de Sánchez, y no se negocia en nombres de los españoles», ha enfatizado el líder del PP.

«Cuando los que cumplimos la ley tenemos que pedir perdón, y los que la incumplieron dicen que lo volverán a hacer, eso no es amnistía ni reconciliación. La única reconciliación es la de Sánchez con el sillón de presidente del Gobierno. Que no nos diga que se hace por España lo que se hace contra España. Que no nos tomen el pelo», ha subrayado.

Además, Feijóo ha criticado que «no hay valentía» sino una «profunda cobardía» en someter la amnistía al aplauso de los miembros del Comité Federal del PSOE «nombrados por el señor Sánchez». «Que pregunten a todos los españoles en las urnas, no a los que su sueldo depende de Sánchez», ha afirmado el presidente del PP, instando al jefe del Gobierno en funciones a que convoque elecciones antes que dar la amnistía a los golpistas.

«Saben que ninguna mayoría de españoles quiere que el Gobierno humille al Poder Judicial y la Jefatura del Estado y que nadie quiere cambiar un régimen democrático por otro donde una minoría de políticos tiene derechos y los ciudadanos sólo deberes», ha señalado Feijóo, explicando que por tales razones Sánchez no quiere ir a elecciones.

El líder del PP ha pedido aquí a la «izquierda constitucionalista que ya no la conoce ni la madre que la parió» a «unirse a nosotros» para «votar otra vez». «El engaño, el insulto a la inteligencia, los españoles no lo votarán jamás. Por eso no nos dejan votar», ha remachado.

👏🏼🇪🇸 Más de 20.000 andaluces dicen NO a la AMNISTÍA desde Málaga. ¡GRACIAS! #QueEspañaDecida pic.twitter.com/BvuqJoFVBf — PP de Andalucía (@ppandaluz) October 29, 2023

«No seáis pesimistas, el poder no es el objetivo, el objetivo es servir y a veces se sirve más fuera del poder que estando en el poder y renunciando a nuestros principios. Vamos a trabajar por nuestros principios y por España, calle a calle, pueblo a pueblo, y se escuchará en las urnas, en enero o pronto», ha concluido Feijóo, llamando a la movilización de los que defienden la «democracia» y prometiendo que habrá más actos como el de este domingo.

Moreno: «No dejemos pasar ni una»

Por su parte, el presidente de la Junta andaluza y líder del PP regional, Juanma Moreno, ha asegurado que «este sur orgulloso de España, que es Andalucía, no se va a callar, porque aquí es donde viven más españoles y eso nos da una responsabilidad y una obligación de no callar». «En esta tierra cuando otros han querido construir un Estado asimétrico, hemos reaccionado cívica pero contundentemente».

«No dejemos pasar ni una de ceder privilegios a los privilegiados, a los que llevan décadas siendo privilegiados. Todos vamos a ser ciudadanos de primera, dentro de un país de primera y una Andalucía de primera. A dar la batalla social contra los desvaríos del señor Sánchez», ha emplazado Moreno a los más de 20.000 asistentes.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho sentir «vergüenza que un candidato a la Presidencia del Gobierno ponga en solfa el esfuerzo del Estado de Derecho sólo por un egoísmo individual, por un sillón en la Moncloa, y que ponga de rodillas al Estado de Derecho, a la Constitución y a millones de españoles que queremos vivir en paz y en igualad en nuestro país», ha apostillado.