Alberto Núñez Feijóo ha constituido un equipo de trabajo, conformado por perfiles de primera línea, para afrontar el turno de la presidencia de la UE por parte de España. El grupo constituido consta de 13 prestigiosas y renombrados profesionales entre los que hay cuatro ex ministros, un ex comisario europeo, cuatro ex embajadores, un profesor de Derecho Internacional y dos eurodiputados. Entre los elegidos, destacan nombres como los de José Manuel García-Margallo, Miguel Arias Cañete, Ana de Palacio e Iñigo Méndez de Vigo.

En su visita de este jueves a Bruselas, Feijóo ha asumido el compromiso de que «la UE no sufrirá las consecuencias» de probable cambio de Gobierno que habrá en España tras el 23J. Si el PP se hace con la mayoría de los votos en las urnas y alcanza la Moncloa, serán los propios populares los que tengan que asumir el turno de la presidencia europea en representación de España. El semestre se pone en marcha el próximo 1 de julio, por lo que será el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez el que inicie el mandato comunitario. Sería a finales de agosto o a principios de septiembre cuando el nuevo Gobierno resultante de las generales tenga que tomar el relevo.

El PP está desplegando un exhaustivo trabajo en todas las áreas para llegar a la Moncloa «con los deberes hechos». El turno de la presidencia no es un caso que ha estado ajeno de esta estrategia. Feijóo ya ha conformado un equipo «de garantía» por si tiene que afrontar el liderazgo del Consejo Europeo en poco más de dos meses. Para ello, el presidente nacional del PP ha puesto toda su confianza en algunos nombres del propio partido que, en el pasado, ya han tenido diversas y exigentes responsabilidades de gestión. El equipo lleva varias semanas trabajando, según han confirmado fuentes populares.

Los elegidos

Alberto Núñez Feijóo ha encargado el mandato a los «más destacados» para comandar el turno de la presidencia durante los seis meses que estipula el reglamento europeo. Estos son los perfiles seleccionados por el líder del PP.

Ana de Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores.

José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores.

Íñigo Méndez de Vigo, ex ministro de Educación, Cultura y Deportes y ex secretario de Estado de relaciones con la Unión Europea.

Miguel Arias Cañete, ex comisario europeo y exministro de Agricultura.

Ramón Gil-Casares, ex secretario de Estado Asuntos Exteriores, y ex embajador en Estados Unidos.

Ildefonso Castro, ex secretario de Estado Asuntos Exteriores, ex embajador en Irlanda.

Pablo García-Berdoy, representante permanente ante la Unión Europea con Rajoy y Sánchez, ex embajador en Alemania.

Nicolás Pascual de la Parte, ex embajador ante la OTAN, ex embajador en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la UE.

Javier Rupérez, ex embajador ante la OTAN, de Estados Unidos, y exdiputado secuestrado por ETA.

José María Robles Fraga, ex embajador en Rusia, Pakistán y Lituania.

José María de Areilza, profesor de Derecho de la Unión Europea en Esade y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

Dolors Monserrat y Gabriel Mato, eurodiputados.