Feijóo logra la foto de la «unidad» con Rajoy y Aznar que no tuvo Casado

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha logrado este sábado la foto de la «unidad» con los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar que no tuvo su antecesor, Pablo Casado. Un año después de la mayor crisis interna vivida por el PP en décadas, Feijóo ha compartido escenario con Rajoy y Aznar en la XXVI Unión Intermunicipal que celebran los populares en Valencia para impulsar la precampaña del 28M.

Los tres han participado en la charla Experiencias de gobierno del Partido Popular, de ahí que no se haya invitado a Pablo Casado, que no llegó a tener responsabilidades de gestión pública. En el Congreso de Sevilla que entregó el poder del partido a Feijóo, ya se intentó esta foto pero Aznar fue baja de última hora por ser positivo de coronavirus, lo que no impidió, no obstante, que hiciera un discurso telemático.

Durante su intervención este sábado, Feijóo ha empezado dando las «gracias al presidente Rajoy y al presidente Aznar por este momento». Gracias por estar aquí todos juntos. No están aquí por mí, es evidente. Les agradezco su cariño desde el primer segundo en que me puse a disposición para presidir su partido, vuestro partido», ha manifestado el líder del PP.

«Están aquí por su partido y por su país. Es un orgullo para mí, es un orgullo comprobar sus ganas para apoyar a este proyecto, que es el suyo, al que han dedicado lo mejor de su vida. Son un gran ejemplo, de capacidad de reunir a la mayoría de los españoles, de vocación de servicio público y sentido de Estado. Lo demostraron cuando eran líderes de la oposición, en el Gobierno y como ex presidentes», ha afirmado Feijóo.

«Son un ejemplo de unidad y de ilusión -ha proseguido- por un partido que quiere abrir un nuevo tiempo para la política española. Nuestro partido ha contado con el talento presente, pero también con la capacidad de atraer a personas que no estaban en este proyecto y de valorar la experiencia», ha añadido.

«Seguiré su legado»

«Respeto y admiro su legado; seguiré el legado del presidente Aznar y del presidente Rajoy. He trabajado con los dos. Me siento orgulloso de haber estado allí en la modernización de nuestro país durante la presidencia de Aznar. Y de hacer frente a una de las mayores crisis económica y social en la presidencia de Rajoy», ha recordado el presidente del PP.

Asimismo, Feijóo ha destacado que este partido «está hoy como a mí me gusta verlo, ilusionado y emocionado, consciente del inmenso reto que tiene por delante, como en 1996 y 2011. Y sobre todo, el elemento básico para vencer esos retos es que es un partido unido. Voy a trabajar todas las horas que me restan para mantener unido este partido y conseguir el éxito que España está esperando», ha asegurado.

«Viendo las ganas que he visto desde marzo y después de haber recorrido España, sólo por los meses que he sentido vuestro cariño y apoyo, ya me ha merecido la pena ser presidente del PP», ha indicado Feijó.

Este domingo el líder del PP volverá a tomar la palabra en la jornada de clausura de esta Convención municipal que tiene lugar en el Museo de las Ciencias y las Artes de Valencia. Además de Feijóo, intervendrán como anfitriones la secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana y candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá; y el presidente del PP valenciano y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón.