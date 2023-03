Al líder del PP no le llaman la atención en absoluto los nuevos ministros de Pedro Sánchez, lo que le preocupa de verdad a Alberto Núñez Feijóo son los que siguen en sus puestos, y se refiere, cómo no, a Irene Montero y Fernando Grande-Marlaska. Y es que el verdadero problema del presidente del Gobierno es que «no tiene margen» para librarse de ellos porque, sencillamente, carece de «autoridad» para hacerlo.

Feijóo se ha limitado a dar «la bienvenida» Héctor Gómez y José Manuel Miñones Conde como ministros de Industria y de Sanidad, respectivamente, tras la salida de Reyes Maroto y de Carolina Darias, que se produce por la «renuncia» de ambas para concurrir a las elecciones a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas.

Los nombramientos de Gómez y Miñones los enmarca, además, como «premios de consolación», especialmente el de Gómez, nombrado en su día portavoz del PSOE en el Congreso y relevado apenas nueve meses después. Ahora, aunque sea durante los pocos meses que restan de legislatura, le compensa por los servicios prestados.

No obstante, «lo cortés no quita lo valiente», ha añadido Feijóo: «Creo que lo primero que me toca es agradecer los servicios prestados a la ministra de Sanidad y de Industria y dar la bienvenida a los nuevos ministros de ambas carteras», ha manifestado tras acompañar en un desayuno informativo al candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Lo «sorprendente» para el líder de los populares es que sigan sentados en el Consejo de Ministros tanto Irene Montero, «la ministra de la chapuza legal de la ley del sí es sí», como el ministro «de la valla de Melilla», en alusión a Marlaska.

«Eso realmente es una sorpresa para todos», ha reiterado Feijóo y este hecho demuestra que «el presidente no puede y no tiene margen para hacer las remodelaciones de Gobierno que un presidente con autoridad haría».

En cualquier caso, Feijóo ha insistido en que lo que él ve «sorprendente» es que el presidente del Gobierno no haya sido «capaz» de dar un «nuevo rumbo a la política» al confirmar a los ministros «más desgastados», que «permanecen en el Gobierno para llegar al final de la legislatura como pueda».