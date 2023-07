La mala racha judicial del faker profesional Luis Alvise Pérez parece no tener fin. La Justicia madrileña ha condenado a fabricante de bulos a a pagar 10.000 euros a la periodista Ana Pastor al considerarlo culpable de intromisión ilegítima de su derecho a la propia imagen. La resolución de la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid, condena a Perez a abonar dicha cantidad por daños y perjuicios a la periodista de laSexta. En concreto el tribunal asegura que “el derecho a la propia imagen de la demandante (Ana Pastor) debe prevalecer sobre la libertad de información del demandado” y que esta libertad de información “no comprende la publicación inconsentida de secuencias gráficas de su vida privada”.

Esta es la cuarta condena en menos de un año que le cae a Pérez por difundir noticias falsas en las redes. En marzo de este año fue condenado a pagar 5.000 euros a la ex alcaldesa Manuela Carmena por tuitear que tenía un respirador en plena Covid. En plena pandemia Pérez subió a sus redes sociales el siguiente mensaje: «¿Sabéis qué exalcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa VitalAire para evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles? Os doy una pista: no informará de ello ni laSexta ni medio alguno de izquierdas».

La propia Carmena respondió: «Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esa calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza».

Previamente, en enero de este año la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Luis Pérez, y a Pablo Fernández Baca, a pagar 1.000 cada uno al considerarlos culpables de intromisión en el derecho al honor de la periodista por sus tuits y vídeos en YouTube contra su persona y la empresa Newtral. Según la sentencia, los tuits de Pérez estaban «trufados de insinuaciones, presentando como sospechosa la rápida evolución de sus beneficios unida a la ausencia de empleados en el período que se examina” sin presentar pruebas.

Pero la mayor condena le cayó en noviembre de 2022 cuando fue condenado a pagar 60.000 euros al ex ministro socialista José Luis Ábalos por «graves daños morales». La sentencia, recalcaba que el ex miembro del Gobierno sufrió una «intromisión ilegítima en sus derechos». Pérez difundió en las redes sociales dos fotos de Ábalos en el jardín de su vivienda ilustradas con el texto «¿Qué opinarías de la salud mental de un ministro que se pasa toda la tarde mirando fijamente un par de pájaros enjaulados…?».

Señala la sentencia que las «fotografías no tienen ningún interés ni relevancia pública, constituyendo una intromisión ilegítima en la intimidad del demandante injustificable al estar tomadas en el ámbito estrictamente privado».