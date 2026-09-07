El ex presidente de Plus Ultra ratifica al juez que pagó al «grupo Zapatero» el 1% del rescate

El ex presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha comparecido este lunes como investigado ante la Audiencia Nacional, donde ha dado por buena la tesis de que el pago de una supuesta comisión equivalente al 1% de la ayuda pública concedida a la aerolínea estaba destinado al «grupo Zapatero», en pago por unas presuntas labores de «acompañamiento» para facilitar la concesión del préstamo estatal.

El empresario ha ratificado ante el magistrado José Luis Calama el contenido escrito en el que ya hizo referencia a la «pretensión de cobrar» por parte de Julio Martínez Martínez, señalado como supuesto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y del propio exlíder socialista, a quienes atribuye la mediación para que la aerolínea consiguiera el respaldo financiero del Estado.

Martínez Sola no ha llegado a detallar ante el juez qué gestiones concretas habría realizado Zapatero en este proceso. El empresario ha explicado que no realizó un seguimiento pormenorizado de esas actuaciones, ya que su atención estaba puesta exclusivamente en que la operación saliera adelante.

Fue precisamente Julio Martínez Martínez, descrito como amigo personal del expresidente socialista, quien habría reclamado ese 1% sobre el importe total de la ayuda, cifrada en 53 millones de euros, que finalmente recibió Plus Ultra en 2021 procedente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La declaración de este lunes se enmarca en la instrucción abierta en la Audiencia Nacional sobre el rescate público a la aerolínea vinculada a empresarios venezolanos, una operación que desde su aprobación ha estado rodeada de sospechas sobre las conexiones políticas que habrían facilitado su tramitación.