Cristina Cañeque de Sola, ex mujer del embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre los años 2004 a 2007, Raúl Morodo, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. Según ha podido saber OKDIARIO, la imputada ha alegado que las cuentas en Suiza a nombre la sociedad MS Trading España SL, de la que es administradora única, corresponde a una fortuna que le donó su padre.

Según los últimos informes de la UDEF y Fiscalía, su hijo Alejo Morodo ha inyectado en esta sociedad al menos 171.188 euros procedentes de los más de 4,4 millones de euros que cobró de la petrolera venezolana PDVSA. Los agentes investigan todas las operaciones inmobiliarias realizadas por la sociedad de Cristina Cañeque, para determinar qué inmuebles ha comprado gracias a las comisiones de la petrolera estatal venezolana. Según un informe de la Policía, adelantado por OKDIARIO, la sociedad de la ex mujer de Raúl Morodo posee 10 inmuebles residenciales, turísticos y comerciales en Madrid, Toledo, Barcelona y Menorca.

Tan sólo siete meses después de que su ex marido abandonara el cargo de embajador de España en Venezuela, Cristina Cañeque abrió en abril de 2008 tres cuentas bancarias en el Credit Suisse de Suiza. En aquel mismo mes de abril de 2008, su hijo Alejo Morodo constituyó la sociedad Furnival Barristers Corp en Panamá y abrió otra cuenta en Suiza para comenzar a cobrar las comisiones de la petrolera PDVSA. La ex mujer del embajador Morodo también figura como titular de una caja de seguridad en una sucursal del Banco Sabadell.

«Era de mi padre»

Este lunes, Cañeque de Sola ha declarado ante el juez Abascal y ha asegurado que el dinero que «tenía fuera» era de su padre. La investigada, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha manifestado que su progenitor poseía un concesionario Renault entre 1950 a 1970 que generaba elevados ingresos provenientes de la venta de vehículos, matriculación, seguros, etc. En 1987, según la versión de la imputada, su padre creó una sociedad para «ceder el patrimonio a sus seis hijos» y, ha añadido, funda la empresa MS Trading España SL. La ex mujer de Morodo ha asegurado que las cuentas en Suiza a nombre de esta sociedad también son de su padre fallecido.

La imputada no explica ante el juez por qué esta sociedad lleva a cabo una ampliación de capitales en el año 2018. «No estoy muy preparada, pero lo que sí sé es que cambié de asesor fiscal. Éste me dijo que tenía un crédito frente a esta sociedad y me recomendó que para regularizarlo, la mejor opción era realizar la ampliación», ha manifestado.

La sociedad de Cristina Cañeque, MS Trading España, tiene un patrimonio declarado de 5,4 millones de euros y se dedica al alquiler de locales comerciales. Entre 2011 y 2015 ha recibido 171.118 euros de Aequitas Abogados, la consultora que su hijo Alejo Morodo ha utilizado (junto a la sociedad panameña Furnival Barristers Corp.) para cobrar las comisiones del Gobierno de Venezuela. La ex mujer de Morodo realizó estas transacciones pese a que haya asegurado ante el instructor que «nunca se ha beneficiado ni ha participado en las actividades de su hijo ni de su ex marido», según cuentan a OKDIARIO fuentes judiciales.

La mujer de Alejo Morodo

La mujer Alejo Morodo, Ana Catarina Varandas, ha seguido la misma línea de defensa que su suegra Cristina Cañeque. La Agencia Tributaria puso en el punto de mira a Ana Catarina Varandas de Loureiro, hija del ex ministro socialdemócrata portugués Manuel Dias Loureiro, por una operación de una sociedad portuguesa que se saldó con la venta por 350.000 euros de una vivienda cuyo precio real de mercado era de 1,2 millones. Esta operación salpica tanto a la nuera del ex embajador como a los padres de ésta: el ex ministro socialista portugués y Fátima Saraiva.

La UDEF señaló que Alejo Morodo «como representante de su suegro, participa en numerosos negocios e intereses de la empresa portuguesa Gestao e Consultoría S.A». Ésa es la empresa que les vende la vivienda de más de 200 metros cuadrados útiles, situada en la madrileña calle de Fortuny, en pleno Chamberí, por 350.000 euros. En aquel momento, el metro cuadrado en la zona superaba los 5.600 euros, por lo que el piso superaba el millón de euros.

Ana Catarina ha manifestado que se trata de la vivienda que su padre le cedió para que ella pudiera vivir con Alejo Morodo y sus hijos. Ha añadido que, en 2017, el político portugués le propone «una compraventa estableciendo el precio y el momento en el que se realizaría la operación». Por su parte, Raúl y Alejo Morodo se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez.