Los contagios de coronavirus en la sexta ola de la pandemia no paran de multiplicarse día tras día. Los datos son alarmantes y más en unas fechas tan especiales como son las Navidades. Un contagio ahora podría dejarnos sin pasar Nochebuena o Navidad con nuestros familiares pero, ¿desde qué fecha exacta se cancelarían todos nuestros planes?

Pues bien, de momento el protocolo indica que sólo deberán hacer cuarentena los positivos por coronavirus, tanto vacunados como no, y los que han tenido un contacto estrecho con un positivo y no están vacunados. Es decir, las personas vacunadas no están obligadas a hacer cuarentena aunque hayan tenido un contacto con una persona con coronavirus, a menos que el contacto haya sido con la variante ómicron, beta y gamma, una información que casi siempre se desconoce.

Eso sí, las personas vacunadas que han tenido contacto con una persona con covid deberán incrementar las medidas de seguridad, como mantener la mascarilla en exteriores e interiores, aumentar la distancia de seguridad o evitar las aglomeraciones.

Esto es común en toda España excepto en Cataluña. Este viernes, el conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, anunció un cambio en el protocolo con el que imponía la cuarentena obligatoria a todos los contactos estrechos de un caso positivo de covid aunque tenga la pauta completa de vacunación.

Con contacto estrecho Sanidad entiende: «Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto con sus secreciones y fluídos o haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de dos metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas».

Con toda esta información, las personas que deban hacer cuarentena será por un periodo de 10 días. Por lo que si damos positivos hoy mismo ya deberíamos guardar cuarentena hasta después de Navidad y no podríamos reunirnos en Nochebuena. Sólo que han dado positivo antes de 14 de diciembre podrán guardar la cuarentena de 10 días y poder disfrutar del 24 de diciembre.

Pasados 4 días después de la finalización de la cuarentena, se sigue recomendando mantener dicha vigilancia por si hubiese que permanecer más días en aislamiento.