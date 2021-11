La nueva variante africana que la Organización Mundial de la Salud ha denominado como Omicron, podría ser un 500 por ciento más contagiosa que el actual Covid, como se desprende de los datos aportados por el epidemiólogo de Harvard Eric Feigl-Ding. Además, ha avanzado que podría ser más infecciosa desde el punto de vista «competitivo», destacando que las estadísticas muestran unos registros «realmente asombrosos» y no vistos con este tipo de patrón «hasta el momento».

Por otra parte, ha señalado que tiene dos veces el número de mutaciones de «pico que la variante Delta». Lo que a su juicio determina que la comunidad científica debe estar muy atenta a cuantos datos se «crucen» derivados de los registros para avanzar en sus análisis en los próximas semanas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha nombrado a la nueva variante B.1.1.529 como Omicrón, y ha sido identificada por primera vez en Sudáfrica el pasado día 24 de noviembre. Desde la OMS se certifica que efectivamente, podría conllevar un «mayor riesgo de reinfección», según las primeras evidencias científicas preliminares.

⚠️My god—the new #B11259 variant being possibly ~500% more competitively infectious is the most staggering stat yet. Also, #NuVariant has more than >2x the number of bad spike mutations than Delta. Here’s an updated 🧵👇

Model by @JPWeiland matches up with graph by @jburnmurdoch pic.twitter.com/SFvFEbD7QO

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 26, 2021