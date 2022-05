Esperanza Aguirre: «El aborto no es ningún derecho lo diga quien lo diga»

Esperanza Aguirre tiene claro que el gobierno se ha sacado la nueva ley del aborto de la chistera para desviar la atención del asunto del CNI y que dejemos de hablar de sus socios independentistas o de la crisis económica. El señuelo de un gobierno en descomposición en el que ella no quiere picar (“No estoy dispuesta a hablar de lo de la menstruación”), aunque deja clara su posición a Hoy Responde de OKDIARIO.

“El aborto no es un derecho lo diga quien lo diga”, dice con toda claridad Esperanza Aguirre. “Yo soy contraria al aborto”, remata para volver inmediatamente ella misma a Sánchez y al CNI.

Aguirre desnuda las contradicciones de una izquierda que pide la dimisión de Almeida “por dar un correo para ofrecer mascarillas” (“conozco muy bien a Almeida y a su primo y es de broma que pidan su dimisión”, señala), pero que en Valencia aguanta en el cargo a Mónica Oltra: «El marido de Mónica Oltra se metía en la cama con una menor para abusar de ella y está condenado, pero ahí sigue Oltra y no piden su dimisión».

Pregunta.- Y lo de Almeida, ¿qué le parece? ¿Una cacería?

Respuesta.- Bueno, a mí me parece increíble. Conozco muy bien Almeida y a su primo. De lo que le acusan es de que alguien pregunte dónde se pueden ofrecer las mascarillas. Y entonces dan un correo electrónico, que eso es todo. Y ya, según la izquierda, el alcalde tiene que dimitir. Es de broma.

P.- ¿No se lo aplican a Ada Colau, Mónica Oltra…?

R.- Es de broma. El marido de Oltra está condenado por abusos a una menor. Se metía en su cama. Y a la menor la llevaron esposada al juicio, en vez de a él. Y ahí sigue Oltra. Es de vergüenza. Cuando gobernaba Paco Camps, con lo de los trajes, Mónica Oltra llevaba un cartel de Camps que decía ‘Wanted’ [Se Busca].

P.- Es la izquierda feminista, que ahora nos anuncia la nueva ley del aborto para la semana que viene.

R.- Lo único que quieren es que usted y yo hablemos ahora de la menstruación. Y no estoy dispuesta. Hay que hablar de lo que está haciendo Pedro Sánchez con las instituciones y que es un peligro para España. Hay que echarle. Esto del aborto a los 16 años…

P.- ¿Piensa que es una barbaridad?

R.- Por supuesto. Yo estoy totalmente en contra del aborto. No es un derecho, lo diga quien lo diga. El aborto no es ningún derecho. Y estoy a favor de la objeción de conciencia de los médicos en el aborto y en la eutanasia. Pero no estoy dispuesta a hablar de lo que quieren que hablemos para evitar decir que el presidente del Gobierno ha puesto en riesgo nuestra seguridad denunciando los servicios secretos, cambiando a la directora del CNI. Parece ser que la toma de posesión de la nueva se hizo en el ministerio de Defensa porque no se atrevió la ministra Margarita Robles a hacerlo en el CNI… por cómo era el ambiente en el CNI. Es que es indignante. Oiga, ¿cómo damos esa información? Han estado a punto de que ataquen al barco que llevaba las armas a Ucrania. Dicen: este gobierno no tiene secretos. Pero ¿cómo que no tiene secretos? Debe tener secretos. Lo que no debe tener es falta de transparencia, que es lo que tiene.