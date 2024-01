España ha vuelto a caer por tercer año consecutivo en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 que elabora la asociación Transparencia Internacional. La entidad ha argumentado que el debilitamiento del sistema judicial español ha impactado negativamente en la posición del país.

Transparencia Internacional se trata de una organización no gubernamental cuyo objetivo es prevenir y combatir la corrupción y concienciar sobre los efectos de las malas prácticas públicas en el mundo. Anualmente, publica un informe en el que se expone el grado de corrupción en cada Estado.

El estudio de este año refleja que España sigue con la misma calificación que el año anterior, de 60 puntos sobre 100 posibles en el ránking de corrupción. Sin embargo, ha bajado posiciones en el ránking mundial, hasta la posición 36 de entre los 180 países que se estudian. A nivel de la Unión Europea, se encuentra en el puesto 14 entre los 27 estados miembros del club comunitario.

La posición de España es un puesto inferior a la del año anterior. En aquel ejercicio también había descendido un escalón en el ránking global de corrupción. Desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, la posición de España ha descendido desde el puesto número 30, en 2019, hasta el actual, 36.

Los expertos de Transparencia Internacional han apuntado como causa de la bajada de este año de España en el ránking de corrupción al «debilitamiento del sistema judicial es una de las causas fundamentales que no permiten avanzar e incide en la bajada en el ránking mundial».

Este año, la entidad ha decidido poner el foco de su estudio anual en la Justicia y el Estado de Derecho. Este último es uno de los asuntos que genera más preocupación entre los Estados en el último año, debido, en mayor medida, al auge de los populismos en Occidente.

«Constante intención de presionar»

Manuel Villoria, presidente del Comité Asesor de la Transparencia Internacional, ha resaltado que España «está en la cola de Europa» en materia de percepción de la independencia judicial. De acuerdo con este experto, en el país se perciben tentativas de interferencias y la «constante intención de presionar» por parte del Gobierno y algunos políticos en el Poder Judicial.

La posición de España le coloca a la misma altura que San Vicente y las Granadinas y Letonia. El país está un puesto por encima de Botsuana y dos por encima de Catar. Por encima del Estado que gobierna Pedro Sánchez se posicionan Lituania y Portugal.

El presidente del Comité Asesor de la Transparencia Internacional ha argumentado que el estancamiento de España en el 2023, así como el descenso de los dos ejercicios anteriores, se debe a las dificultades que aún se encuentran en las políticas públicas en España para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción. «Sin duda, se puede afirmar que la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos», ha explicado Villoria.

La entidad considera que el puesto de España no debería ser el que tuviera nuestro país y ha animado al Estado a no conformarse con él. Esta posición coloca a España por debajo de Israel o Cabo Verde, que hasta hace algunos años no estaba ni cerca de la posición en la que estaba España.

Se requieren «esfuerzos sustanciales»

Para conseguir subir puestos se requieren «esfuerzos sustanciales» a diversos niveles, tanto en lo institucional, lo normativo como lo jurisdiccional. Transparencia Internacional ha alertado lo «vulnerable que puede ser la posición de un país cuando los compromisos políticos no son reales y las medidas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción no se logran implementar de forma efectiva».

La organización ha instado a España a realizar un «esfuerzo importante para mejorar su posición» para mejorar los próximos ránkings. Para ello, apunta que es importante «no solo abordar reformas legislativas, sino sobre todo implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, transparencia y rendición de cuentas».

Concretamente, el presidente del Comité Asesor de la Transparencia Internacional ha puesto el foco en reforzar el estatuto de la Fiscalía General, sobre todo, en lo que respecta a la independencia del Gobierno y la renovación «con carácter inmediato» del Consejo General del Poder Judicial, tal y como exige la Unión Europea. También se ha instado a mejorar su independencia, algo que piensan desde la ONG que es «un reto, porque los partidos políticos no han estado a la altura».

Otro de los puntos a los que apunta que es necesario mejorar es la regulación de los lobbies, así como mejorar la eficacia de los procedimientos judiciales para que no se alarguen en el tiempo y también de cara a reforzar las normas de declaración de intereses y bienes y de incompatibilidades de los cargos públicos.