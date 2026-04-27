España obliga a bares y restaurantes a cerrar terrazas por el calor extremo: así te afecta la nueva norma

Con la llegada del verano, muchos bares y restaurantes de España se llenan durante el buen tiempo para disfrutar del sol y del calor en las terrazas. Ciudades como Sevilla, Córdoba o Madrid llegan a registrar temperaturas que superan los 40 grados. Es por ello que el sector de la hostelería puede sufrir un duro revés con algunos cambios recientemente hechos por el Gobierno.

Los sindicatos FeSMC-UGT y CCOO Servicios y las patronales Hostelería de España y CEHAT han firmado la modificación del VI Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de la hostelería (ALEH), que tiene como objetivo adecuar un marco regulador en el sector a las nuevas realidades legislativas y sociales del país. También busca la modernización de las categorías profesionales, la mejora de la formación y cualificación de los trabajadores.

La nueva normativa obliga a los establecimientos a contar con planes específicos para situaciones de calor extremo, inundaciones o grandes nevadas. Con ello, deberán tener mecanismos para reducir la jornada o suspenderla cuando la AEMET emita alertas rojas o naranjas. Para evitar llegar a este caso, podrán contar con sistemas de refrigeración que puedan combatir el calor para no cerrar la terraza.

Sanciones por incumplir la normativa

Si los bares y restaurantes de España deciden incumplir la normativa, se expondrán a sanciones económicas severas. Inspección de Trabajo podría imponer una multa superior a los 50.000 euros si un hostelero obliga a sus empleados a trabajar en terraza con alerta roja sin medidas de protección al vulnerarse el derecho a la salud laboral.

Sí es cierto que cada comunidad podrá adaptar los detalles de la norma, lo que hará que el impacto de la medida no sea uniforme en todo el territorio nacional. En resumen, el trabajador cuenta con el respaldo legal necesario para no realizar tareas que pongan en riesgo su vida ante un fenómeno adverso extremo.