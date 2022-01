El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Jose Luis Escrivá recurrió al director creativo de Manuela Carmena y Ada Colau en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, donde sigue en el cargo, para adjudicar una campaña de propaganda de 3,2 millones de euros financiada con los fondos europeos del Plan de recuperación por la crisis del Covid.

Se trata de Nacho Padilla, que formó parte del Comité de Expertos que el Ministerio de Inclusión conformó para tener asesoramiento en los aspectos subjetivos de esta adjudicación, que contempla un plan de acciones divulgativas para 2022 y 2023 sobre las gestas de este departamento.

Así consta en los pliegos de este expediente consultados por OKDIARIO. La formalización del contrato tuvo lugar el pasado 9 de diciembre. La distribución del gasto por anualidades será de 1.936.000 euros en 2022 y 1.290.666,67 en 2023, impuestos incluidos. Hubo dos ofertas en liza y la adjudicación recayó finalmente en la empresa OGILVY & MATHER PUBLICIDAD MADRID SA.

Entre las actuaciones contempladas, se encuentran retransmisiones de «ruedas de prensa e intervenciones del ministro en streaming»; campañas de divulgación y concienciación del Ingreso Mínimo Vital (IMV); Acción dirigida a los beneficiarios del IMV para que conozcan la obligación de hacer la declaración del IRPF; o acciones relacionadas con «los días internacionales vinculados al IMV», esto es, «violencia de género, infancia, migrantes, discapacidad…», precisa el pliego.

También figuran «acciones de lanzamiento de itinerarios asociados al IMV»; una campaña de promoción del Sello Social; otra de información sobre los «beneficios de la migración» y una más centrada en las pensiones.

Además de Padilla, fueron designados «como miembros del comité de expertos» María Jesus Ortiz Gómez, jefa del Servicio de Relaciones Externas del Instituto de la Mujer; Luis Gómez Rodríguez, consejero de Iberdrola y vicepresidente de la Asociación Española de Anunciantes, y Eduardo Martínez Pou, directivo de We Are Social Sidney y presidente del jurado 2021 del Club de Creativos. Estos asesores se encargaron valor los «criterios de adjudicación no evaluables de forma automática en el procedimiento de contratación», según consta en el expediente.

Polémica

El grupo municipal de JxCat pidió en 2020 al Gobierno de Ada Colau (Barcelona en Comú) que explicara en qué criterios se había basado para fichar como asesor a Martínez Padilla con un sueldo de 68.027 euros anuales. Previamente, entre 2016 y 2019 ocupó el puesto de director creativo en el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena (Ahora Madrid).

En una entrevista posterior distribuida por el Ayuntamiento de Barcelona, Padilla dijo que permaneció «bastante ajeno» al revuelo que causó su fichaje por el Gobierno de Colau. Preguntado también sobre si las instituciones tienen «miedo a comunicar de una manera rompedora», manifestó que «el fuego político indiscriminado y las posiciones polarizadas son un arma de agachar cabezas, de aplanar resultados». «Hay que elevarse sobre el fueguito del día en las redes y aspirar a una mirada más elevada, y no tener miedo a que la administración sea un vector de innovación y, por tanto, también de disrupción», agregó.