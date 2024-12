El error de protocolo con Meloni en Italia que ha incomodado a la Reina Letizia

Las casas reales modernas han tenido que bajar varios escalones en los protocolos con los que se enfrentan en viajes oficiales. Sobre todo, en aquéllos cuyo destino no son países con monarquía, sino que son repúblicas. Eso es lo que ha ocurrido este miércoles en la visita de los Reyes a Italia, donde un error del servicio de protocolo de Giogia Meloni ha impedido que doña Letizia posara con el Rey y la primera ministra italiana ante los fotógrafos.

Ante la insistencia de uno de los funcionarios italianos para que abandonara el lugar donde se había situado la Reina, finalmente ella se ha adelantado para dejarles solos posando, con un evidente gesto de incomodidad en su rostro.

Pero no ha quedado ahí la cosa, porque, salvado ese momento, ha habido otro igual o más incómodo que el posado, también por un error protocolario. Cuando ha llegado el momento de posar los tres sobre las escalerillas del palacio, ha sido evidente que los servicios de protocolo italianos no habían marcado la posición de cada uno de los tres y se ha visto cómo durante unos segundos que se han hecho eternos, don Felipe y doña Letizia hablaban para decidir cómo se colocaban ante una Meloni impávida que esperaba sin moverse.

No es el único error de protocolo que ha sufrido la Reina Letizia. En 2021 no la recibió nadie a su llegada al Congreso cuando llegó al homenaje a Clara Campoamor. A su llegada, ninguna de las autoridades políticas la esperaba. El fallo duró unos segundos. La Reina tuvo que esperar a las autoridades y no al revés, como marca el guión para este tipo de eventos institucionales.

Al acto acudieron la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop, y la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Cuando la Reina Letizia se bajó del coche oficial, no estaba ninguna de las tres dirigentes socialistas. Debido a esta ausencia, la Reina se giró para saludar a la prensa y a los fotógrafos que se encontraban en la zona. Batet fue a primera en llegar corriendo para salir a Doña Letizia, y posteriormente se sumaron Llop y Calvo.