ERC ve una «ofensa» que Puigdemont les culpe de su posible detención: «Exigimos una disculpa»

La dirección de ERC considera una «ofensa» que el ex presidente fugado de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, responsabilice al partido de su posible detención cuando vuelva a España. «Exigimos una rectificación y una disculpa», recalca la formación separatista después de que Puigdemont criticase el acuerdo del PSOE con ERC para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. El líder de Junts defendió el pasado sábado que el apoyo de ERC a Illa hace que su arresto sea «una posibilidad real» en pocos días, debido a que Puigdemont ha dejado caer que tiene intención de volver a España con motivo de la investidura del dirigente socialista.

«Considerar que una hipotética detención del presidente Puigdemont sería culpa de ERC es una ofensa», sostiene ERC en este comunicado. «ERC es una organización soberana, radicalmente democrática y tomará siempre las decisiones políticas contando con su militancia, con mayoría y consenso», defienden los de Marta Rovira. ERC considera que su pacto con el PSOE «es perjudicial» para los «intereses electorales» de Junts y de Puigdemont. «Entendemos que esta decisión pueda ser objeto de crítica política, pero no pueden superarse determinados límites. Considerar que una hipotética detención del presidente Puigdemont sería culpa de ERC es una ofensa», señalan desde la formación liderada por Rovira.

La formación de Pere Aragonés, presidente en funciones de la Generalitat, sostiene que han condenado «siempre la represión política de todo el movimiento independentista» y que la ha «combatido desde todos los ámbitos, priorizando siempre la solidaridad antirrepresiva y destinando todas nuestras energías a acabar con la represión del Estado español». Además, ERC resalta que dará su apoyo a Carles Puigdemont ante una posible detención.

«Tenemos todo el respeto a la decisión del presidente Puigdemont de volver ahora, como hemos respetado las decisiones de todos los represaliados, y como hemos hecho siempre, tendrá todo nuestro apoyo en la lucha contra las decisiones políticas de los órganos judiciales que lo único que buscan es no aplicar una ley democrática y plenamente legítima como es la Ley de Amnistía», enfatiza el comunicado.

«Atiza el odio y la división»

Sin embargo, ERC indica que la decisión de Puigdemont de volver «es una decisión personal y no colectiva». «Señala a la militancia de ERC como culpable y no a los verdaderos responsables de la represión. Esto no sólo no permite construir en positivo, sino que atiza el odio y la división dentro del independentismo o directamente quiere excluir a ERC de este movimiento, profundizando en las debilidades que nos han llevado a perder la mayoría independentista en el parlamento de Cataluña. Para nosotros es ofensivo y peligroso, y por tanto sería necesaria una rectificación», apostilla.

La formación secesionista pide al resto de organizaciones separatistas «que tienen posiciones sobre las decisiones de ERC que respeten a la militancia y el proceso democráticamente impecable». «ERC ha acordado que defenderá a su militancia, los procesos democráticos y la capacidad de decisión para sacar adelante al país. La Ejecutiva también quiere felicitar una vez más a las personas militantes por su participación en la consulta del viernes y en el proceso de deliberación que llevamos a cabo, y por su defensa de los valores republicanos», zanja en su comunicado.

Votación ajustada

Las bases de ERC avalaron el acuerdo con el PSOE para investir a Salvador Illa. Los separatistas votarán a favor del dirigente socialista a cambio de que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos, rompiendo de esta manera a la Hacienda española y la igualdad con el resto del territorio. Fue una votación ajustada, con el 53,5% de la militancia votando a favor frente al al 44,8% en contra. O lo que es lo mismo, apenas 550 votos de diferencia han dado luz verde al acuerdo con Sánchez. El candidato socialista a la Generalitat, salvo imprevistos, será presidente del Govern esta misma semana.

El apartado de mayor calado del acuerdo entre socialistas y republicanos es el que prevé que Gobierno y Generalitat concreten el nuevo sistema de financiación «singular» para Cataluña en una comisión bilateral, prevista para el primer semestre de 2025.

El documento no usa el término «concierto económico», si bien ERC defiende que lo pactado puede definirse así, y hace referencia a acometer «las modificaciones que correspondan de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA)» para alcanzar este nuevo modelo, lo que requiere del aval de la mayoría absoluta del Congreso.

Cataluña asumiría de forma progresiva la gestión, recaudación, liquidación, inspección y la disponibilidad de «todos los impuestos soportados en Cataluña». Además de abonar -mediante un sistema similar al cupo- una cantidad a determinar por los servicios que presta el Estado en la comunidad, Cataluña acometería un aporte a la «solidaridad» con el resto de autonomías limitado «por el principio de ordinalidad». El acuerdo ha abierto una honda crisis en el PSOE y la mayoría de barones socialistas lo rechaza.