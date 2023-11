La entrevista de Tucker Carlson a Abascal sobre Sánchez y la amnistía supera los 8,6 millones de visitas

El que fuera presentador estrella de la cadena Fox, Tucker Carlson, ha entrevistado al líder de Vox, Santiago Abascal, con quien participó recientemente en una de las protestas contra la Ley de Amnistía en Ferraz. El vídeo ya supera los 8,6 millones de reproducciones. Elon Musk, propietario de la plataforma de redes sociales X, ha comentado la grabación: «Muy interesante».

Entre otras cuestiones, Tucker Carlson pregunta a Abascal si está «preparado para ir a prisión» por «liderar la oposición» contra la investidura de Pedro Sánchez. «Estoy dispuesto absolutamente a todo», manifiesta el dirigente de Vox, que asegura no ser la única persona «que está dispuesta a entregarlo todo porque España siga siendo una Nación unida y veamos nuestras libertades salvaguardadas y la igualdad ante la ley garantizada».

«Tenemos que usar todas las armas legítimas», insiste Abascal, llamando a «una movilización permanente» que, considera, «sólo tiene una posible elección al final». «O el tirano se sienta en el banquillo de los acusados o los opositores acabamos en la cárcel».

Ep. 40 Spain’s descent into tyranny seems eerily familiar. Opposition leader Santiago Abascal is one of the few people standing up to it. We traveled to Madrid to talk to him.

TIMESTAMPS:

1:11 Santiago Abascal

2:23 The end of democracy in Spain

8:43 “Are you ready to go to jail… pic.twitter.com/fE4zrYrqAC

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 17, 2023