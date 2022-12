Elías Bendodo: «Sánchez se quiere cargar la democracia»

Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, recibe a OKDIARIO, en su despacho en el Senado para analizar el gravísimo momento institucional que atraviesa nuestra país. Bendodo, a quienes muchos ya ven como una de las personas con más peso en la guardia de corps que blinda a Alberto Núñez Feijóo, llega a la conclusión de que «Sánchez quiere cargarse la democracia». Y no lo dice por lanzar un titular pirotécnico sino tras mirar con resignación los atropellos de Sánchez al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, al Código Penal y, en definitiva, al sistema democrático español, todo para complacer a los independentistas, que pisotean de forma continua la Constitución española y la convivencia.

A esto hay que añadir las terribles consecuencias de no querer enmendar los errores con la ley del sí es sí para evitar que violadores vean reducidas sus penas e, incluso, puedan salir de la cárcel. Bendodo cree que la verdadera «moción de censura» será la que presentarán los españoles el 28 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas. «¿Quién iba a creer que Sánchez sería capaz de abolir la sedición o abaratar la corrupción política en España», se pregunta. A su juicio, «el Gobierno ha intentado manipular, manosear a los jueces para que digan lo que quiera él quiera».

Sánchez no sabe que los españoles nos reunimos en Navidad, que hay comidas de Navidad, y la gente habla de estas cosas.

Mientras, Bendodo lamenta que Pedro Sánchez se crea el dueño de España, que «no es de Sánchez sino de los españoles». «El Gobierno está sacando todos los cubos de la basura a la calle al mismo tiempo antes de que termine el año, para que el año que viene no huela la basura. Es decir, todas las barbaridades, todas las cosas que no podríamos sospechar que un Gobierno podría ser capaz de hacer, las está haciendo al mismo tiempo. En Navidad, con el Mundial, con la Lotería, cuando cree el Gobierno que la gente no está en esto. Se equivoca. Sánchez no sabe que los españoles nos reunimos en Navidad, que hay comidas de Navidad, y la gente habla, y hablan de estas cosas. De las barbaridades que está haciendo Sánchez», afirma Bendodo.

«Todas son barbaridades. ¿Cómo puedes tú pactar la historia de España con los que quisieron romper España? ¿Con Bildu? ¿Con Esquerra Republicana? Eso es lo que no entienden los españoles. Es decir, ¿tú, cómo puedes definirte como un Gobierno feminista mientras tienes en vigor la ley del sólo sí es sí que, insisto, ha rebajado las condenas a 121 violadores y ha sacado más de una decena a la calle? Todo es un disparate», prosigue.

«Pedro Sánchez ha utilizado la democracia para llegar al poder. Y ahora que está en el poder, utiliza la democracia. Se quiere cargar la democracia. Esa es la verdad. Esto tiene cierto tufo de los inicios de los regímenes, que en algunos países de Sudamérica están hoy como están. Estas decisiones que está tomando de mezclar todos los poderes, no respetar el Poder Judicial. Creerse el dueño de España. España no es de Sánchez. España es de los españoles. Y por suerte el Tribunal Constitucional, que es la última línea de defensa en nuestro modelo democrático, ha hablado. Y ha dicho: “oye, no vale pasar todas las líneas rojas, y no puedes hacer lo que te da la gana. Que por encima del Gobierno están las leyes, y está la Constitución», sentencia.