La psicosis generalizada de apagón que sobrevuela estos días en toda Europa ha tenido cabida hoy en LaSexta Noche, debate en donde Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha dicho que no ve «ni posible ni probable» que haya cortes de suministro eléctrico y de gas

El director de OKDIARIO ha recordado que en los días previos a la llegada de año 2000 «se decía que se iban a parar los ordenadores de todo el mundo, que se iban a parar los ascensores y no pasó nada».

Eduardo Inda ha asegurado que cree que ahora va a pasar lo mismo y ha confesado que «yo me fío del ministro de Exteriores, del señor Albares, que es un tipo solvente, y él ha garantizado vía diplomática que está garantizado el suministro de gas». En segundo lugar, ha dicho que los gobiernos occidentales no van a permitir que se corte el suministro eléctrico porque habría desórdenes en las calles». Por eso, entiende que no ve «ni posible ni probable» que haya apagones.