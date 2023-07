Eduardo Inda: «Negar la evidencia del cambio climático es una auténtica barbaridad»

La tercera ola de calor del verano ya está aquí; tal y como ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha vuelto el calor intenso a la península. Desde este lunes, España tiene temperaturas muy altas y poco habituales, pese a encontrarnos en pleno período estival. Algo que ha hecho saltar las alarmas en cuanto a cambio climático se refiere. «Negar el cambio climático es una auténtica barbaridad» afirmaba Eduardo Inda.

«Es evidente que hace más calor que nunca y que el tiempo hace cosas raras. Negar la evidencia científicamente constatada del cambio climático es una auténtica barbaridad», ha asegurado el director de OKDIARIO este miércoles en El Programa de Ana Rosa.

Eduardo Inda, además, indica que el cambio climático es una apuesta «que se tienen que tomar en serio» desde el Gobierno. «Es un drama, yo estas temperaturas no las he visto en Madrid. Hace 30 años hacía calor, pero no tanto como ahora, y menos aún unas temperaturas tan altas en marzo o abril», señala al respecto.

Para Inda, negar el cambio climático es negar una evidencia: «Si los científicos de la ONU dicen que hay cambio climático, habrá que creerlo», indica. Y añade: «Países ejemplares como Noruega, que viven del petróleo, ya utilizan los coches eléctricos en un 90%».