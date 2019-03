Pablo Echenique no pierde ocasión para atacar a los rivales políticos. En este caso a Ciudadanos. Aunque luego todo se le vuelva en contra. Este martes, el secretario de Organización de Podemos se lanzaba a la yugular de Rivera por el fichaje fallido de Silvia Clemente y otros ex del PP y los internautas le han devuelto la crítica en forma de zasca: “Buen comentario de un ex de Ciudadanos que se cambia a un partido donde se presentan condenados por asesinato, pederastia y otra cuestiones sin importancia”.

Y es que, aunque mucha gente no lo recuerde, antes de apuntarse al partido morado, Pablo Echenique militó en Ciudadanos. Así lo reconoció en una columna publicada por eldiario.es en agosto de 2013: “Hace unos días un amigo me recordó que yo no sólo voté a Ciudadanos, sino que estuve afiliado a ése partido hace unos años”.

Echenique le recordaba este martes a Rivera que “desde el punto y hora que decide ponerse a fichar a peña del PP, lo raro sería que no le saliese una imputada por semana”, añade además, un ejemplo gráfico del que algún tuitero se ha mofado: “Si un bar decide buscar la materia prima en un vertedero, pues alguna croqueta mala va a salir. Es normal”.

A partir de ese momento, los comentarios de los seguidores-haters del líder de Podemos no tardaron en recordarle su pasado naranja, no sólo como votante, sino también como afiliado.

Buen comentario de un ex de ciudadanos q se cambia a un partido donde se presentan condenados por asesinato, pederastia y otras cuestiones sin importancia. Aparte de pactar con terroristas.🤔 — 🌟 (@mjcv61) March 12, 2019

Los ataques contra Echenique no sólo han venido por sus orígenes políticos. También le han recordado la multitud de casos de cargos del partido con un pasado oscuro. Por ejemplo, la candidata de Podemos por Ávila, Pilar Baeza, que fue condenada por el asesinato de un joven en los años 80. O el actual miembro del Consejo Ciudadano, Pedro de Palacio, que como descubrió OKDIARIO, fue condenado por pederastia. Otro candidato de Podemos, esta vez por Badajoz, Salvador Salvatierra, fue detenido por corrupción de menores.