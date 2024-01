Dos ex votantes del PSOE contra la amnistía: «Nos representa más el PP que Sánchez»

«No estamos de acuerdo con la política que se está haciendo en este momento. Nosotros somos antiguos votantes socialistas. El partido que hay ahora no nos convence, no nos representa. Nos representa más el PP que el PSOE de Sánchez». Así, de contundente se ha mostrado un matrimonio de españoles que ha acudido este domingo por la mañana a la manifestación en Madrid convocada por el PP para mostrar su rechazo a la Ley de Amnistía, prevista para aprobarse este martes en el Congreso de los Diputados, registrada por el partido de Pedro Sánchez en solitario.

«Nosotros hemos sido votantes del PSOE durante muchos años. Siempre hemos sido votantes del PSOE. Pero, ya no le votamos. Desde que se presentó Sánchez. En realidad, a Zapatero tampoco le votamos, pero a Felipe González sí», ha reconocido la mujer que ha acudido a la manifestación convocada por el PP en Madrid, en la que han intervenido el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida.

«Somos felipistas a tope», ha insistido el marido, al que ha corregido después su esposa: «Bueno, somos personas sensatas y ahora no hay sensatez. Aquí venimos como personas que queremos a nuestro país. No apoyando a ningún partido en particular, sino que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo», ha explicado en referencia a todas las concesiones a los independentistas de Pedro Sánchez para mantenerse en Moncloa.

En la manifestación, a la que han acudido 70.000 personas, según los datos del PP, 45.000, según las cifras de Delegación del Gobierno, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha destacado que «los españoles tenemos derecho a decidir, claro, pero todos los españoles. Tenemos derecho a decidir que no nos gobiernen las minorías ni nos mientan en la calle todos los días, que no haya españoles de primera y de segunda», ha recalcado. «Ésta es la prueba de la resistencia de España, por más que la quieran subastar, no se va a romper», ha añadido en la plaza de España, a la que también han acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

Ante miles de personas, Feijóo ha asegurado que «no hay terrorismo bueno o malo, lo que hay es un Gobierno nefasto», y que se ha creado una «casta de políticos intocables, que pueden ser perdonados si apoyan a un presidente para mantenerse en el poder. No hay límites éticos, no hay líneas rojas. No tienen principios… pero sí tendrá un final. Más pronto que tarde», en referencia a las últimas justificaciones del ministro de la Presidencia y Justicia Félix Bolaños.

Ayuso: «Desguaza el Estado de Derecho»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este domingo un llamamiento a rechazar en el marco de «la libertad» el proyecto de amnistía del Gobierno y ha dicho que la manifestación del PP en Madrid es una «señal de auxilio» para pedir a las instituciones, sobre todo europeas, «que escuchen lo que está pasando en España» durante su intervención en la plaza de España de Madrid.

Ayuso ha afirmado en su discurso que el Gobierno de Pedro Sánchez «está borrando artículos del Código Penal, redacta leyes a conveniencia de aquellos que han cometido los más graves delitos desguazando el Estado de Derecho a gran velocidad, un Parlamento que ha estado tanto tiempo cerrado a conveniencia».

Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez tiene un «proyecto de ruptura», en el que no se responde a las preguntas de la prensa o se señala «a aquellos que les son incómodos en listas negras», se persigue a los jueces, como García-Castellón, o desprecian el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad «mientras reescriben la historia».

En ese sentido, Ayuso ha manifestado que en «la inversión de valores» acometida por el Gobierno el único presente es la Guerra Civil, mientras que son «el pasado» el 1 de octubre en Cataluña, ETA, el referéndum ilegal, la ruptura de la convivencia, la quema de las calles en Cataluña, el terrorismo para acabar con instalaciones críticas, la fuga de empresas.

Según la presidenta, el Gobierno utiliza la Guerra Civil, «el peor episodio de nuestra historia», como un «muro» que «alimentan y multiplican cada día para justificar su existencia».

«Ése es el muro de Sánchez, un muro que, como en todos los países totalitarios, crece a medida que se va empequeñeciendo su proyecto, se van los intelectuales, se van los políticos que sí ganaban el poder limpiamente», ha afirmado Ayuso.

También ha dicho la presidenta que en el marco del proyecto de amnistía «quieren confundir vandalismo con terrorismo» y que «en la España de Sánchez criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen».

La presidenta madrileña ha hecho un llamado reiterado al «triunfo de la libertad» porque este supondrá «la derrota de los que odian España», y ha asegurado que se trata de la elección entre amnistía o libertad, amnistía o democracia, amnistía o Europa y, por supuesto, amnistía o España».

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha recordado durante su intervención que «en Madrid conocemos bien lo que es el terrorismo, la esencia es que viola los derechos humanos, es la maldad, no hay terrorismo bueno o malo, light o duro… hay terroristas que tienen que acabar en la cárcel», ha indicado el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, el primero en intervenir durante la concentración en la plaza de España.

«Lo decimos desde Madrid, donde más hemos sufrido el terrorismo», ha destacado Martínez-Almeida, el cual ha querido advertir a Pedro Sánchez que no se van a permitir las concesiones a los independentistas.