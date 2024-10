Hoy, 12 de octubre, España celebra su Día de la Fiesta Nacional, y como cada año, el tradicional desfile militar se apodera de las calles de Madrid. Este evento reúne a miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, que marchan con orgullo en una de las citas más importantes del año. Los Reyes de España, Felipe VI y la reina Letizia, estarán presentes, junto con la princesa de Asturias, Leonor, desde la Plaza de Neptuno, donde presidirán los actos. Si bien miles de personas se congregarán a lo largo del Paseo del Prado para ver el desfile en vivo, otros lo seguirán desde sus hogares a través de televisión y plataformas digitales. Así que si te preguntas, dónde ver en directo por televisión y online el desfile del 12 de octubre nosotros te damos la respuesta.

El desfile no sólo es un homenaje a quienes han servido y siguen sirviendo al país, sino también una demostración de la fortaleza y la unidad nacional. Para quienes no puedan acudir en persona, hay múltiples formas de ver este importante evento en directo, ya sea en televisión o a través de internet. De hecho como ya es costumbre, RTVE realizará una cobertura especial para que no te pierdas nada. A continuación te contamos cómo puedes seguirlo y qué esperar de esta jornada festiva que comenzará como cada año a partir de las 11:00 horas de la mañana aunque aquellos que vayan a verlo desde casa, pueden encender su televisor, ordenador, móvil o tablet un poco antes ya que la retransmisión arrancará antes con el fin de explicar en qué va a consistir el desfile y otros datos de interés.

Recorrido y horario del desfile del 12 de octubre

Antes de saber dónde y cómo ver el desfile de hoy con motivo del Día de la Hispanidad, os queremos informar de todos los detalles sobre este. El desfile dará comienzo como avanzamos a las 11:00 horas, cuando los Reyes de España lleguen a la Plaza de Neptuno. Desde allí, el recorrido oficial transcurrirá por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, terminando en la Plaza de Colón. Este año, el evento incluirá tanto un desfile aéreo como terrestre, abarcando una distancia de aproximadamente un kilómetro y medio.

Uno de los momentos más emblemáticos será el salto paracaidista con la bandera de España, seguido del tradicional izado de la enseña nacional en homenaje a los caídos por el país. A continuación, comenzará el desfile aéreo, con la participación de la Patrulla Águila que teñirá el cielo de los colores de la bandera. Al mismo tiempo, unidades terrestres, incluidos vehículos y caballos, desfilarán a lo largo del Paseo del Prado.

Entre las novedades de este año, destacan las banderas de Eslovaquia, Eslovenia, Portugal y Chequia, que desfilarán en honor a su participación junto a España en misiones conjuntas de la OTAN. Además, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio realizará un salto conmemorativo con la bandera del 10º aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI. El desfile finalizará con el arriado de la bandera en la Plaza de Colón, un momento solemne que pone fin a los actos del día.

Cómo ver el desfile por televisión

Para seguir el desfile desde casa, Radio Televisión Española (RTVE) ha preparado una cobertura especial. A partir de las 10:50 horas, La 1 y el Canal 24 horas comenzarán su retransmisión en directo desde la Plaza de Neptuno. Los periodistas Xabier Fortes, Yolanda Ferrer y Alejandro Riego, acompañados del teniente de navío Héctor Martín, serán los encargados de narrar todos los detalles del evento. Su análisis abarcará desde el significado del desfile hasta las particularidades de cada cuerpo que participe en él.

El programa se extenderá hasta las 12:30 horas, momento en el que dará paso a «Audiencia Abierta», un espacio dedicado a repasar los momentos más destacados del desfile y otros eventos recientes de la Casa Real, como el viaje del rey Felipe VI a Jordania. Esta cobertura especial permite a los espectadores sumergirse en la tradición y el simbolismo de esta jornada festiva.

Opciones para seguir el desfile online

Para aquellos que prefieran ver el desfile a través de dispositivos digitales, RTVE ofrece diversas opciones online. La retransmisión en directo estará disponible en la web de RTVE (RTVE.es) y en su plataforma de streaming, RTVE Play, donde podrás seguir el evento desde cualquier lugar y dispositivo. Además, como novedad este año, el desfile se retransmitirá con interpretación en lengua de signos, asegurando que el evento sea accesible para todos.

El canal de YouTube de RTVE Noticias también emitirá el desfile en directo desde las 10:50 horas, y las redes sociales de RTVE, como X (anteriormente Twitter), Facebook, TikTok e Instagram, publicarán actualizaciones y contenido exclusivo a lo largo del día. Para quienes quieran seguir el evento minuto a minuto, el área digital de RTVE Noticias proporcionará una cobertura detallada desde primera hora de la mañana, asegurando que no te pierdas ningún detalle.

Desde la web de Okdiario podrás también seguir el desfile en directo desde su comienzo a las 11:00 horas.

También en la radio

Si prefieres seguir el desfile por radio, Radio Nacional de España (RNE) también ha preparado una emisión especial que comenzará a las 11:00 horas. El programa, conducido por Adrián Ferro, contará con la colaboración de expertos en Defensa y Protocolo, además de comentarios en directo desde el propio desfile.