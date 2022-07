Doble vara con Camps en el tribunal que le juzgará por la Gürtel

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha apartado al juez Joaquín Delgado del tribunal que juzgará al ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por la presunta adjudicación irregular de contratos administrativos durante los años en que el PP gobernaba en esa de esa comunidad autónoma.

Delgado fue asesor del Ministerio de Justicia con José María Michavila y director general del mismo ministerio ya con Rafael Catalá como ministro de Justicia, mientras gobernaba el Partido Popular, pero también es un prestigioso y reputado jurista que ha trabajado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como jefe de la Sección de Relaciones Internacionales del Servicio Central y del Servicio de Organización y Modernización Judicial. Asimismo Delgado es un jurista con amplio reconocimiento internacional que participó en la redacción de las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, también conocidas como Reglas de Brasilia.

A pesar de su impecable preparación y reconocimiento en la Justicia, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado el argumento de la acusación particular de que trabajó para la Administración durante el Gobierno del PP. La acusación particular que ejercen en representación del PSOE las ex diputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno argumentaron en su escrito de recusación que podría existir una «percepción» de posible parcialidad de Delgado por la «influencia» que el PP había tenido en su ascenso profesional. Joaquín Delgado rechazó abstenerse de participar en el tribunal –dejar de formar parte del tribunal que juzgará a Camps–, alegando que los cargos desempeñados eran de perfil técnico y no político.

En la otra cara de la moneda hay que señalar que la misma Audiencia Nacional rechazó en marzo pasado la solicitud de recusación de los magistrados Jose Antonio de Mora y José Ricardo de Prada realizada por Francisco Camps.

Tampoco deja de sorprender que en su día la misma Audiencia Nacional se negara a apartar, con el apoyo del Ministerio Fiscal, al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, José de la Mata, del caso Gürtel cuando había sido también alto cargo en el Ministerio de Justicia, en esta caso ocupando el cargo de director general de Modernización de la Justicia durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y siendo ministro Francisco Rodríguez Caamaño.

José Ricardo de Prada, cuya polémica sentencia en el caso Gürtel propició la moción de censura contra Mariano Rajoy, es además miembro de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y un recurrente candidato en las no natas renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, con indisimulado apoyo podemita.

Francisco Camps, que ha resultado indemne hasta la fecha de todos los procedimientos judiciales que ha soportado, deberá sin embargo ser juzgado ahora en un tribunal en el que el magistrado Delgado ya no podrá participar, al presuponer la Sala de lo Penal de la Audiencia una afinidad ideológica que en otros casos de evidente similitud ha considerado infundada.