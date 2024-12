La Diputación de Badajoz mintió en el contrato del hermano de Sánchez para justificar su puesto

La Diputación de Badajoz, en manos del Partido Socialista, elaboró dos contratos para el hermano de Pedro Sánchez, David Azagra (nombre artístico), según revela la investigación de la UCO de la Guardia Civil. La nueva documentación incorporada al caso David Sánchez ha descubierto un contrato inédito que la Diputación de Badajoz no llegó a entregar al juez. Se entiende que ese contrato no fue el que finalmente firmó el músico. En este documento preliminar, sin embargo, llama la atención una cosa: se incluía una referencia errónea para tratar de justificar la creación del puesto directivo de «coordinador de actividades de conservatorios» que se adjudicó al hermano del presidente del Gobierno.

Así, el contrato exponía lo siguiente: «Que la Diputación Provincial de Badajoz, en sesión plenaria de fecha 29 de julio de 2015, aprobó inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico Provincial para incorporar al mismo la regulación correspondiente al personal directivo de la institución; dicha modificación se elevó a definitiva el 10 de septiembre de 2015, Boletín Oficial de la Provincia, BOP, n° 173». «Que en dicho acuerdo plenario se contempla el puesto de Coordinador/a de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social».

Sin embargo, la UCO apostilla que esa afirmación no es real: «Esa norma se publica en el Boletín Oficial de la Provincia número 173, de fecha 15 de septiembre de 2015, donde se refleja un cuadro señalando los puestos considerados como directivos, tanto de funcionarios como de personal laboral, no apareciendo referencia alguna a un coordinador de los conservatorios provinciales». Este periódico ha podido comprobar que, efectivamente, en ese acuerdo plenario no figura el puesto del hermano de Sánchez. El contrato fue hallado en una comunicación en el departamento de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz.

Los investigadores destacan además que «comparado dicho contrato con el aportado por la Diputación provincial de Badajoz a requerimiento judicial, se observan algunas diferencias. En el adjunto al correo se hace mención a la sesión plenaria de fecha 29 de julio de 2015, donde la Diputación Provincial de Badajoz aprobó la modificación del Reglamento Orgánico Provincial para incorporar al mismo la regulación correspondiente al personal directivo de la Institución, afirmando que en dicho acuerdo plenario se contempla el puesto de Coordinador/a de Actividades de los Conservatorios de Música». «Otra pequeña diferencia», señala la UCO, «se detecta en los complementos del sueldo, indicándose en el adjunto al correo la cantidad de 2.304.58 euros y en el aportado al procedimiento la cantidad de 2.309,84 euros».

Se entiende, por tanto, que el contrato que finalmente firmó el hermano de Sánchez incluía las modificaciones señaladas por la UCO. Sin embargo, es llamativo que se incluyese una referencia que, como apuntan los investigadores, es errónea y en la que se basaría la creación misma del puesto de trabajo directivo para David Sánchez.

Sin teletrabajo

En cualquier caso, lo que sí se deja claro en el contrato es que David Sánchez Pérez-Castejón debía desempeñar su trabajo de forma presencial. «El coordinador de actividades de los conservatorios de música estará obligado a desempeñar las labores propias de su cargo siempre bajo principios de eficacia y buena fe. Prestará sus servicios profesionales de forma habitual en las oficinas de la empresa (…)», se recoge en el documento.

Una de las líneas de investigación se centra, precisamente, en dilucidar si Sánchez/Azagra acudía, como le obligaba el contrato, «de forma habitual» a las oficinas o, por el contrario, y como sostienen las acusaciones, trabajaba a distancia. El hermano del presidente del Gobierno, cabe recordar, está imputado por los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y también delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública.

Un puesto «innecesario»

El último informe de la UCO entregado a juez llega a la conclusión, asimismo, de que la creación de esa plaza directiva era innecesaria. Los investigadores sostienen, tras analizar centenares de correos entre el personal de la Diputación de Badajoz, que no existía «necesidad de crear un nuevo puesto de trabajo», que finalmente se asignó a Sánchez.