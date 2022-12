Choque de trenes en el Tribunal Constitucional. El bloque de magistrados designados por el PP no apoya, por el momento, con unanimidad aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el partido de centroderecha en su recurso para frenar el asalto del Gobierno al Poder Judicial con una reforma exprés. Tal y como ha adelantado este periódico, el ponente Enrique Arnaldo defenderá en su borrador admitir a trámite las cautelarísimas y el recurso de amparo de los populares. Sin embargo, esta propuesta no cuenta, a la hora de redactar esta información, con el apoyo de los seis magistrados conservadores.

El presidente Pedro González-Trevijano ha encargado al letrado Juan Carlos Duque Villanueva que elaborara un informe sobre el recurso presentado por el PP. En el mismo se informará favorablemente a la admisión de dicho recurso, aunque rechazará la adopción de medidas cautelares alegando que –explican– en anteriores ocasiones no se han admitido y el letrado «entiende que no se puede interferir en la actividad parlamentaria». Por ello, el ponente Arnaldo ha encargado un contrainforme que se debatirá durante la mañana de este jueves.

El ponente defenderá en su borrador que dichas cautelarísimas –que se adoptan de forma urgente cuando puede producirse un daño irreparable– deben ser admitidas porque los recurrentes han alegado que se está vulnerando el ius in officium de los parlamentarios. En el supuesto de que el Congreso aprobase este mismo jueves la proposición de ley que contempla la derogación del delito de sedición y elimina la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional, se «consumaría la barbarie» y el derecho de los parlamentarios se habría vulnerado sin perjuicio de poder restablecerlo. Para que las cautelarísimas salgan adelante –y, por ende, logren frenar las pretensiones de Sánchez– se necesita un apoyo en bloque de los conservadores.

Por el momento, al menos cuatro miembros conservadores del Constitucional defenderán la importancia de que se adopten. Estos son Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concha Espejel. Será necesario el apoyo del presidente Pedro González-Trevijano y del magistrado Ricardo Enríquez.

Recusaciones

El Pleno que estaba previsto para las 10:00 horas se ha retrasado y ha comenzado a las 13:00 horas debido a los recursos presentados por a última hora por Podemos y PSOE. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha solicitado apartar al presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, de la deliberación del recurso del PP en el que pide frenar de forma cautelarísima el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial con su reforma para modificar la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así nombrar a sus candidatos al Constitucional.

En un escrito, los morados explican que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) «es causa de abstención y, en su caso, de recusación ‘tener interés directo o indirecto en el pleito o causa’». Y en este caso, señalan, «los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales».

Cabe recordar que González-Trevijano y Narvaéz son dos de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos dos fueron los nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros dos que continúan en funciones –el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares– fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Si la proposición de ley fuera aprobada con dichas enmiendas permitiría que los dos candidatos nombrados ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez –el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campos y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– tomaran posesión de sus puestos, reemplazando a González-Trevijano y a Narváez, aunque el CGPJ no haya designado a sus dos aspirantes.

El PSOE también ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional por el cual pide al Pleno que rechace la medida cautelarísima solicitada por el PP –que evitaría el asalto de Sánchez al Poder Judicial–al considerar que, de hacerlo, se provocaría «una perturbación en un interés constitucionalmente protegido», como la potestad legislativa.

Fuentes internad del Constitucional explican que los mismos se han presentado en tiempo y forma y por tanto deben resolverse antes que el planteado por el PP.