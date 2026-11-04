Detenidas seis personas tras una operación policial contra el tráfico de menores en Jaén y Badajoz

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido este miércoles a seis personas pertenecientes a una red de tráfico de menores que operaba en Badajoz y Jaén. En el dispositivo también están participando las Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer (UAFM).

Por el momento, se conoce que varios de los implicados han sido detenidos en Badajoz, ciudad en la que se han hecho también varios registros. El inicio de la investigación se debe a la trata infantil. De hecho, las fuentes policiales apuntan con claridad a que los individuos formaban parte de una organización criminal dedicada a la «venta de menores». Las autoridades, además, han intervenido en las tres localidades para esclarecer los hechos, aunque, por ahora, no se sabe la cifra exacta de niños que podrían haber sido víctimas de los actos ilícitos de la red.

Uno de los grandes despliegues policiales ha sido en la calle pacense de Tenca, perteneciente a la barriada de La Luneta. Allí han acudido un gran número de vehículos oficiales, algunos de ellos empleados por agentes vestidos de paisanos. Del total de detenidos, tres han sido en Badajoz capital, dos en Montijo, localidad pacense, y uno en Linares (Jaén).

Este suceso se convierte en un episodio más de delincuencia, violencia e inseguridad en Extremadura, y concretamente en la provincia de Badajoz, donde ha habido varias muertes e infracciones desde que empezó el año.

¿Cuántos años irán a la cárcel?

En España, las penas de cárcel por tráfico de menores varían según su gravedad y finalidad del delito. Los años de prisión, normalmente, oscilan entre 1 y 12, pudiendo incluso ascender por ser de extrema gravedad o porque la red haya sido partícipe del crimen organizado.

Según el artículo 177 bis del Código Penal, el relativo a la trata de seres humanos con fines de explotación, su pena base es de 5 a 8 años, pero agravada, por pertenecer a una organización criminal o por poner en peligro una vida, va desde los 8 hasta los 12 años. A su vez, los artículos 221 y 222 aplican penas de prisión de entre 1 y 5 años, teniendo que entregar o recibir a un menor mediante una compensación económica. También dichos artículos incluyen penas accesorias, como la inhabilitación del ejercicio de la patria potestad o tutela de 4 a 10 años.