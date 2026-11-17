A menos de dos semanas para conocer el futuro de España en las elecciones generales del 29 de noviembre, el afamado creador de contenido, El Xokas, ha atacado en un vídeo a los votantes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con unas duras declaraciones, en las que muestra su descontento con su mandato: «Si tú votas a Sánchez estas elecciones, eres una mala persona».

El streamer gallego no ha dudado en arremeter contra los defensores del Ejecutivo, a modo de tuteo, afirmando: «No sabes de economía, no te enteras de las noticias. Eres una persona que está desconectada de la realidad». Si bien es cierto que ha comparado la situación actual con la del PP en 2017, El Xokas cree que el PSOE es «un partido corrupto».

El mensaje de El Xokas a los votantes de Pedro Sánchez: https://t.co/LSL9LDUxFc — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 17, 2026

En el clip publicado en X por @wallstwolverine, El Xokas ha criticado a los seguidores sanchistas y piensa que «los partidos tienen que tener penalizaciones, aunque sean temporales y no permanentes», porque «si no, no tienen consecuencias los actos negativos que hacen para la sociedad».

El creador de contenido ha continuado su ofensiva contra Sánchez y sus secuaces, asegurando que «tiene que tener consecuencias que un familiar suyo cercano esté metido en corrupción, que haya sobres en B, los ERE de Andalucía…».

Asimismo, ha tildado de «hijo de puta» a aquel que vuelva a apoyar todos los hechos mencionados y ha concluido, aseverando: «No te mereces votar porque los actos negativos de los partidos políticos no tienen consecuencias para ti».

Su evolución política

El Xokas ha confesado en más de una ocasión sus cambios de rumbo ideológicos: desde votar a Podemos hasta el PP. El streamer ha llegado a definirse como «conservador y progresista al mismo tiempo», aunque se ha opuesto frontalmente al Gobierno socialista actual. Sus declaraciones públicas nunca pasan desapercibidas y suelen causar un sinfín de opiniones y debates políticos.

En sus directos recientes ha mostrado, en general, una postura muy contraria al sistema de partidos. Tal y como comentó hace días, está pensando «hasta en votar».