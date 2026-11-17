Los Bomberos de Madrid han desalojado un edificio situado en el número 35 de la calle Ave María de Madrid, en el céntrico barrio de Lavapiés, que ha tenido lugar de madrugada después de que se detectaran varios daños en las estructuras del techo del inmueble. Por lo que las autoridades competentes han acordado el desalojo de los vecinos ante un posible derrumbe.

Según fuentes policiales consultadas, por el momento una familia ha tenido que ser desalojada, mientras que al resto de vecinos se les ha recomendado hacer una maleta por si fuera necesaria su evacuación.

Los hechos se han producido sobre las 6.35 horas, cuando parte del techo del inmueble de uno de los pisos ha caído, si bien afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Bomberos de Madrid han examinado el edificio, encontrando más grietas en el inmueble.

Por estos motivos se ha movilizado al Samur Social para acompañar a la familia afectada, que ha tenido que ser realojada. El resto de los vecinos han sido notificados de un posible desalojo y se les ha recomendado hacer una maleta y reunir sus enseres ante un posible desalojo.

Derrumbamientos en Lavapiés

Esta no es la primera vez que una vivienda es desalojada por derrumbe en el madrileño barrio de Lavapiés. En enero de este año, el techo del salón de una vivienda de un bloque de edificio se vino abajo. El motivo de la caída de esta estructura se debió al peso de la buhardilla situada en la planta superior de la vivienda mencionada.

Los habitantes del piso, una madre y su hijo, se encontraban durmiendo en el momento del derrumbe, pero resultaron ilesos. Según afirmó la madre, el dueño de la vivienda se habría desentendido de la situación de la infraestructura de la casa. Un amigo de los afectados les ha dado alojamiento.