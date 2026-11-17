Javier Alberola Rojas ha expuesto el grave problema de salud al que tuvo que enfrentarse en el 2022. El colegiado es uno de las caras más visibles de la Liga, pero sufrió un duro episodio que pasó desapercibido. El natural de Ciudad Real explica que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente como consecuencia de un una grave afección vascular causada por una costilla accesoria que bloqueaba dos venas en la zona de la clavícula: «Tengo una cicatriz de 60 puntos, fue una avería bastante gorda».

La historia terminó con final feliz para el trencilla, que sigue ejerciendo su trabajo en la Primera División de España y debutó como principal en la Champions League este 2026. El árbitro señala que el proceso de recuperación no fue sencillo: «Lo que me pasó a nivel de salud fue un antes y un después. Tenía que reconectar conmigo mismo, con mis ganas de entrenar, con quitarme el miedo a entrenar… porque a mí esto me pasó entrenando».

La operación inicial le provocó un neumotórax y un hemotórax, que le obligó a ingresar en la UCI. Debido a esta situación crítica, tuvo que estar un mes en reposo absoluto en el hospital y requirió una segunda intervención. Rojas explica que su mentalidad cambió para siempre desde aquel momento: «La vida son dos días. Esto es así y no lo valoramos hasta que no nos pasa algo gordo. Yo por suerte lo viví muy de cerca y me hace valorar la vida de otra manera».

Este tipo de episodios pueden afrontarse de muchas formas. En una entrevista para El Partidazo de COPE, el colegiado indica que decidió vivirlo paso a paso: «He pasado por varios procesos. El primero enfrentarme a la operación y el decirme que ‘quiere salir vivo de aquí como sea’, después el recuperar las ganas de volver a arbitrar y el fútbol me dio ese punto de ‘venga, vamos a encontrarnos bien físicamente’».

Rojas expone las duras críticas a los árbitros

La polémica y el fútbol van de la mano y los trencillas suelen ser una de las partes más señaladas. Sin embargo, el de Ciudad Real aclara que actualmente no es algo que le afecte de forma notable: «Antes te hacía más daño la crítica de la gente. Y una de las cosas que yo pensé es que ‘de toda esa gente que te ha criticado ninguno de ellos habría ido a tu entierro si te hubiese pasado algo’. He visto la muerte tan de cerca que me agarro a eso. Que no te afecte lo que te digan».