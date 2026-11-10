Hospitalizado un árbitro tras recibir un puñetazo en un partido de veteranos en Lugo

Un árbitro tuvo que ser hospitalizado el pasado sábado tras recibir un puñetazo en la cara durante un partido de fútbol correspondiente a la novena jornada de la División de Honor de la liga local de veteranos en Lugo. El golpe fue propinado por uno de los jugadores del equipo visitante, y provocó que el encuentro fuese suspendido.

Tras la agresión, el árbitro cayó al suelo y perdió el conocimiento; por ello tuvo que ser atendido durante 45 minutos en el propio campo antes de ser trasladado al centro hospitalario Polusa.

Los hechos se produjeron durante el encuentro, cuando en el marcador reflejaba un empate a tres. Tras el altercado, la Policía acudió a las instalaciones deportivas para intervenir tras lo sucedido e iniciar una investigación.

El árbitro permaneció bajo observación médica y durante la madrugada del sábado al domingo recibió el alta hospitalaria. Según la información que recibieron ambos clubes, su estado general era estable y no presentaba ninguna complicación. Como explicó el presidente del Residencia, Julio Pacios, «el golpe le ha afectado más anímicamente».

La Federación Gallega de Fútbol exige ahora la imposición de una sanción ejemplar y ambos clubes condenaron lo ocurrido. El Alianza pidió además disculpas al árbitro y ha notificado la expulsión del club del futbolista implicado: «No representa nuestros valores».

Después de estos hechos se ha pronunciado también el responsable del Colegio de Árbitros de Lugo, Borja Bilbao, quien ha condenado severamente la agresión: «Tenemos que acabar con esta gente, sacarla del fútbol, porque no le hacen ningún bien», afirma, señalando que «lo sucedido debe marcar un punto y aparte».

El futbol veterano accidentado

Con este suceso, el futbol pone el foco directamente sobre los veteranos. Según algunas estimaciones del ámbito arbitral, esta categoría concentra la mayor parte de las incidencias que se producen en los campos gallegos, aunque no se dispone de un porcentaje estadístico que respalde esta afirmación.

Esta situación preocupa y bastante, ya que se trata de competiciones entre adultos, de quienes se espera un comportamiento ejemplar y respeto hacia los adversarios y los árbitros.