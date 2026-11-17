Alba Carrillo no está dispuesta a darse por vencida en su batalla judicial contra Feliciano López, con quien estuvo casada durante apenas once meses. Lejos de mostrarse preocupada por la demanda que el mencionado interpuso contra ella por una presunta intromisión en sus derechos al honor y a la intimidad, la modelo ya dejó claro, en unas recientes declaraciones concedidas a los micrófonos de Europa Press, que afrontaba este proceso con tranquilidad porque «tenía unos abogados estupendos». Sin embargo, lo que nadie sabía era que ese equipo legal al que se refería era el mismo que ha prestado servicio a Georgina Rodríguez, actual mujer de Cristiano Ronaldo.

Según lo publicado, nada más recibir la querella del tenista, Alba Carrillo comenzó a buscar desesperadamente a un especialista en derecho al honor y a la intimidad que pudiera prepararse su defensa, y fue entonces cuando encontró a Mario Bonacho. Se puso en contacto con él y, tras explicarle lo ocurrido, el abogado le explicó la situación en la que se encontraba, los puntos negativos a los que podía enfrentarse y cómo iban a intentar evitarlos. Y es que cabe recordar que Feliciano López reclama a la colaboradora de televisión 40.000€ por haber hecho declaraciones públicas sobre él que considera que son perjudiciales para su imagen y su reputación.

¿Quién es Mario Bonacho?

Mario Bonacho es el socio director de Averum Abogados. Después de colegiarse en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se especializó en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, un sector que le ha permitido tener como clientes a multitud de rostros conocidos. Entre ellos, se encuentran Georgina Rodríguez y su hermana Ivana, quienes depositaron su confianza en el letrado para emprender acciones legales contra su hermanastra después de que esta realizara diversas declaraciones en televisión sobre su vida privada y su pasado familiar. Entre otras cuestiones, aseguró públicamente que sus hermanas no le habían entregado las cenizas de su padre y que tampoco le ayudaban económicamente. Unas manifestaciones que terminaron siendo consideradas por la Justicia como una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad.

Finalmente, Georgina e Ivanna obtuvieron una sentencia favorable que reconoció una indemnización de 120.000€. Un éxito judicial en el que Mario Bonacho desempeñó un papel fundamental y que ahora cobra especial relevancia después de que Alba Carrillo haya decidido confiar también en sus servicios para afrontar su batalla legal contra Feliciano López, tal y como lo ha confirmado en primicia Informalia.

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Además de Georgina Rodríguez, Mario Bonacho también ha hecho frente a otros casos muy mediáticos, como la defensa que realizó a Juls Janeiro sobre la intromisión en su intimidad que se estaba realizando en diferentes programas de televisión, o algunas reclamaciones, asesorías y defensas judiciales de Raquel Bollo, Jesulín de Ubrique o María José Campanairo, entre otros.