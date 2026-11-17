El 10 de octubre de 2025, el dúo musical Andy y Lucas se despidió definitivamente de los escenarios tras años de éxitos y una trayectoria compartida que marcó a toda una generación. Desde entonces, Andy Morales había sido el único en dar el salto y probar suerte en solitario. Sin embargo, ahora, Lucas González ha decidido mover ficha y seguir los pasos de su ex compañero. Y lo ha hecho con un proyecto que promete marcar un antes y un después en su carrera. Así lo ha confirmado el propio artista a COOL, desvelando que está a punto de lanzar su primer disco en solitario, un trabajo en el que asegura haber puesto toda su ilusión y en el que ha «trabajado muchísimo, con mucho esfuerzo, cariño y dedicación» durante los últimos meses.

«La verdad es que estoy muy ilusionado. […] Tengo muchas ganas de que la gente pueda escucharlo y compartir con ellos todo lo que he preparado. Para mí supone una etapa muy especial», comenzaba a contar a este medio. Entrando en más detalles sobre el lanzamiento de su primer single en solitario, Lucas desvelaba que su intención es que salga a comienzos de año «entre febrero, marzo o abril» del próximo año, aunque por ahora prefiere no confirmar una fecha en concreta por una cuestión muy clara. «Dependerá de cómo me vaya encontrando y de mi recuperación. Quiero hacer las cosas bien, sin prisas y disfrutando de cada paso», señalaba, dejando en un auténtico misterio si seguirá la misma línea que había seguido ahora sobre los escenarios o si, por el contrario, innovará y sorprenderá a sus fans con su nueva música.

Con respecto a la evolución de su nariz, el intérprete reconocía que, afortunadamente, la recuperación «iba muy bien». «Estoy contento con el resultado. Eso sí, es un proceso lento que requiere tiempo, paciencia y seguir cuidándome. Lo importante es que vamos avanzando y que cada día estoy un poquito mejor», expresaba, haciendo hincapié en que se sentía muy querido por el interés que estaba recibiendo tanto por su nueva etapa musical como por su salud.

Fue el pasado mes de agosto cuando Lucas González decidió poner rumbo a Turquía para someterse a una intervención quirúrgica cuyo objetivo era poner solución a la deformación que sufría en la nariz desde hace años. Una decisión muy meditada con la que buscaba dejar atrás una situación que había generado numerosos memes sobre su aspecto físico. Se puso en manos de dos especialistas, considerados auténticos referentes en la materia y, afortunadamente, la operación fue todo un éxito. El resultado fue muy satisfactorio para el artista, y por ello quiso mostrarlo públicamente en una entrevista exclusiva en el programa ¡De viernes! Ahora, empoderado y con una nueva imagen que mostrar, Lucas está a punto de comenzar una nueva etapa sobre los escenarios que todo apunta a que no dejará indiferente a nadie. Incluido a Andy, su ex compañero quien, a partir de ahora, se convertirá en su competencia directa en la industria musical.