Xokas explota contra TVE tras dedicarle un reportaje: «Os queda poquito tiempo de andar mintiendo»

El streamer El Xokas ha cargado contra Directo al grano, el programa de La 1, por el reportaje que dedicó al incidente que sufrió hace unos días en Carballo, en A Coruña. El creador de contenido asegura que el programa miente al contar lo ocurrido, cuando una vecina les lanzó piedras mientras grababa un vídeo con Zazza el italiano. El gallego, que tuvo que salir huyendo ante los problemas que le estaba causando la anciana para no llegar a mayores, ha reaccionado al reportaje del programa de La 1 ha cargado contra ellos, asegurando que son «telebasura» y que trabajan al servicio de Pedro Sánchez.

El incidente ocurrió el 13 de octubre. Zazza el italiano, conocido por sus vídeos en zonas conflictivas, invitó a El Xokas a una grabación sobre barrios problemáticos de Galicia. Todo ocurrió en el barrio de O Sisto, en Carballo, conocido por la venta y el narcotráfico. Una vecina de edad avanzada, molesta con las cámaras, les dijo que allí no tenían nada que grabar y les persiguió lanzándoles piedras mientras se alejaban. Los dos tuvieron que huir en coche.

Como se puede escuchar en el vídeo, la señora le dejó claro que allí «no hay moinantes, aquí hay trabajadores». Moinantes es una palabra en gallego para referirse a personas con negocios turbios. Además, les advirtió que no volvieran. «Aquí no se graba. Ni disculpa ni ocho cuartos», gritó cuando El Xokas intentó disculparse. Él mismo reconoció después el peligro: «Las piedras son del tamaño de mi puño. Te mete una en la cabeza y te mata».

Tras la huida, El Xokas aseguró que no volvería al lugar. «No bajaría aquí de nuevo ni de coña», dijo, y añadió que, según él, allí «hay droga» y no quieren que se grabe. Al inicio de la grabación, había presumido ante Zazza de no temer nada por haberse criado en Galicia. A pesar del susto, calificó el vídeo como «uno de los vídeos más cojonudos» que ha grabado, y continuaron la ruta por otros puntos de la zona.

Xokas, muy molesto con ‘Directo al grano’: «Por suerte los van a largar a todos»

Junto a sus seguidores, el gallego vio el reportaje del programa de La 1 en el que el enfoque era otro: «Se supone que fuimos nosotros a un pueblo a molestar». Él se defiende asegurando que fue de lo más educado que ha sido nunca en su vida con la señora y nunca buscó conflicto.

En el reportaje la propia reportera reconocía que los vecinos del pueblo les recomendaban no ir a ese barrio, advirtiéndoles del peligro que corrían, como ya pasó a Xokas. Ante las palabras de los vecinos, el gallego no daba crédito a la situación: «Como si esto fuera un cártel de México».

Desde Directo al grano identificaron a la anciana agresora, asegurando que es una señora «enferma» que ha dedicado toda su vida a la venta ambulante en mercadillos. En ese momento, El Xokas explotó: «Yo no la veía muy enferma cuando nos tiraba piedras», además de compararlo con el caso de Maricarmen, la anciana fallecida tras su desahucio.

Muy molesto, el streamer asegura que Galicia -su tierra natal- es uno de los «lugares más pacíficos y maravillosos del mundo», por eso cree que debería poder grabar por la calle sin problemas. Pero lo que más ha molestado al creador de contenido fue la acusación del programa de TVE, que aseguró a su audiencia que llamó «delincuentes» a la anciana y a los habitantes del barrio, mientras huía, algo que en realidad no pasó.

Muy indignado, Xokas les dedicó unas palabras, recordando una de las frases más míticas de Josep Pedrerol: «Es lo que hay que aguantar. Bienvenidos a RTVE. Tic tac, os queda poquito tiempo de andar mintiendo en la televisión», así les recuerda que es muy posible que tras las elecciones haya un cambio de Gobierno que provoque muchos cambios en la televisión pública.