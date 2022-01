Irene Montero la ha vuelto a liar. La ministra de Igualdad ha aprovechado un mitin de Podemos en Castilla y León para politizar el Benidorm Fest (festival en el que se elige al próximo representante de España en Eurovisión) aludiendo a la canción ‘ay mamá’ de Rigoberta Bandini para soltar sus soflamas feministas. La podemita ha usado la frase «¿por qué les dan tanto miedo nuestras tetas?» para venirse arriba y atacar a todo aquel que no comulga con sus ideas.

La canción de Rigoberta Bandini es una oda a la feminidad y a la maternidad. Con ella denuncia esa censura que en ciertas redes sociales se hace del pecho femenino asegurando que «sin ellas no habría humanidad ni habría belleza». Una letra que le ha servido a la ministra para catalogarla de «hermoso lema feminista» y ampliar aún más el concepto preguntándose «¿por qué les da tanto miedo nuestros derechos?».

«¿Por qué les da tanto miedo que hablemos de una justicia feminista que protege a las madres protectoras que están luchando por sus derechos y por los de sus hijas e hijos?, ¿por qué les da tanto miedo que tengamos reconocido nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo?, ¿por qué les da tanto miedo que tengamos derecho a servicios de lucha contra la violencia contra las mujeres?, ¿por qué les da tanto miedo que tengamos escuelas infantiles, servicios de corresponsabilidad que permitan a las mujeres ir al médico o descansar sabiendo que sus hijos o hijas están en un lugar seguro?», defiende Montero.

Unas incendiarias declaraciones que se han vuelto completamente virales en las redes sociales, que le contestan a la ministra con contundencia que nadie tiene miedo a las «tetas de las mujeres» pero sí a sus delirios feministas.

A Dios gracias que no había dragones hace un par de años. https://t.co/9wolXXY2ts

Miedo las tetas? Miedo los derechos? No, hija. A mí me da miedo tu sectarismo, tu fanatismo, tu nepotismo, tu ceguera y cerrazón, tu ausencia de respeto a las leyes, tu criminalización de los que no pensamos como tú…Me da miedo que alguien como tú haya llegado a tener poder.

— MÓNICA 🥺 Merecemos un Gobierno decente, no esto (@MONICA78321384) January 28, 2022