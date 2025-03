David Sánchez buscó casa en Badajoz días antes de su entrevista: «Me está costando encontrarla»

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, buscó casa en Badajoz días antes de hacer incluso la entrevista laboral para su puesto como coordinador de los conservatorios de música.

Así lo atestiguan los mensajes intercambiados por Sánchez en la plataforma de alquiler Airbnb, a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Hola! Estoy buscando un alojamiento estable en Badajoz por unos meses (3-4 en principio). Me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital y me está costando encontrar la casa que me gustaría. Sería para mi solo. Vds también contemplan un alquiler más prolongado? Creo que en estos días podríamos hablar de ello. Un saludo y muchas gracias», escribió David Sánchez al propietario de una vivienda en Airbnb.

El mensaje es del 26 de junio de 2017, es decir, un día antes de que David Sánchez realizase la entrevista para el puesto de trabajo, que finalmente le fue adjudicado.

«Buenos días. Comprobará que es difícil encontrar alquiler de corta duración (3-4 meses) en Badajoz. Nosotros podemos ofrecérselo. Nuestro apartamento, como habrá visto, está completamente equipado: mobiliario, cocina, ropa de cama y baño, TV, electrodomésticos, etc. Nuestra tarifa es de 40 euros/día. En estancias de una semana aplicamos un 13% de descuento. En estancias de un mes aplicamos un 13% de descuento. En una estancia de 3-4 meses podríamos aplicarle un 35% de descuento. ¿Cuál es el motivo de su visita?», le escribieron desde la plataforma. «Por otro lado, hemos comprobado que tiene un apartamento en San Petersburgo, podríamos estudiar hacer algún intercambio de algunos días, nos gustaría conocer la ciudad».

El hermano de Sánchez respondió: «Gracias por la información, voy a considerarlo un poco porque 840 euros al mes se me va de presupuesto… el apartamento de San Petersburgo es de unos amigos, pero los gestionamos juntos, me pongo en contacto con ellos si queréis ir!».

La juez Beatriz Biedma recoge igualmente en su último auto que el hermano músico del jefe del Ejecutivo contactó con el propietario de un apartamento en esta localidad, el cual alquilaba a través de esta aplicación.

«Una de las personas que le contactó, lo hizo utilizando el perfil llamado Hermit, el cual se mostró interesado en alquilar el apartamento por un periodo de 3 o 4 meses, pero también planteó la posibilidad de un alquiler más prolongado en el tiempo, comprobando, cuando se hizo pública la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, y al oír que venía de San Petersburgo, que la persona que había contactado con él era éste. Posteriormente, y al hacerse pública la investigación, al volver a revisar la conversación, se percató de que las fechas en las que recibió la petición del alquiler eran anteriores a la contratación mencionada», se señala en el escrito.

La juez destaca que «una vez analizada la documentación aportada por el testigo, se comprueba que el perfil Hermit tiene asignada una foto que corresponde claramente a David Sánchez; que en la petición de alquiler, de fecha 26 de junio de 2017, se hace referencia a que me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital; y que está buscando un alojamiento estable en Badajoz por unos meses (3-4 en principio) pero interesándose también por un alquiler más prolongado. La fecha es fundamental, porque el 26 de junio fue el día justo anterior a la entrevista que se le realizó a David Sánchez en el procedimiento de adjudicación del puesto de Coordinador de actividades de los Conservatorios, por lo que , en dicha fecha, parece ser que ya sabía que el puesto iba a ser para él, antes de que ni siquiera se hubiera entrevistado a todos los candidatos ni se hubiera propuesto a ninguno para la adjudicación del puesto, lo que no hace sino reforzar la tesis, ya fundamentada en anteriores resoluciones de esta instructora, de que el puesto fue creado para esta persona determinada. También coincide la fecha de entrada en el inmueble , que según consta sería entre el 10 y el 15 de julio, con la fecha exacta en la que posteriormente fue firmado el contrato ( 10-7-2017)».

En este contexto, la juez considera «necesario, por tanto, oír en declaración como testigo a la persona que aportó dicha información a la Guardia Civil, para aclarar todas las circunstancias relacionadas con la misma, y , asimismo, y para verificar los datos de identidad relacionados con dicho perfil de la plataforma de Airbnb».

Así, solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que reclame a Airbnb «la información que conste en dicha plataforma y que sea útil para la identificación del usuario Hermit, como la referida a los datos personales que el mismo haya introducido cuando se registró en dicha plataforma y la relativa a la cuenta bancaria a través de la que realiza o recibe los pagos de las reservas».

(en ampliación)