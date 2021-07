Críticos de Ciudadanos consideran que las primarias al Consejo General celebradas por el partido de Inés Arrimadas han sido una «aberración democrática» por haber incurrido en diversas irregularidades a favor del aparato.

Los candidatos avalados por la actual dirección de Ciudadanos han copado 20 de las 23 plazas vacantes del Consejo General mientras que una de ellas ha pasado a ser ocupada por uno de los miembros del sector crítico de Cs y las otras dos han sido completadas por dos militantes que se han presentado sin encuadrarse en ninguna lista, según informó Europa Press.

La formación liderada por Inés Arrimadas convocó para este viernes elecciones internas telemáticas para cubrir las 23 bajas del Consejo General tras la sucesión de bajas en el partido, muchas de ellas derivadas por discrepancias con la actual dirección. Sobre todo por la doble moción de censura presentada en Murcia de la mano del PSOE y por la mano tendida de Arrimadas al Gobierno de Pedro Sánchez tras su indultazo a los golpistas del 1-O y pese a sus pactos con separatistas, nacionalistas y proetarras.

A través de las redes sociales, Ainhoa Carpintero Sobrino, afiliada en Madrid que ya puso voz y cara a una denuncia colectiva el pasado mayo, ha denunciado que «no ha habido en ningún momento, como en toda votación, plazo para recurrir el censo o incluso consultar si se forma parte». También ha advertido de que «se avisó de la convocatoria a todos los afiliados 4 horas antes de la apertura para registrar las candidaturas».

Además, ha apuntado que «se ha permitido candidaturas no válidas por incompatibilidades de cargos». Y ha cuestionado que el secretario de Organización, Borja González, se haya «encargado de dar publicidad» en redes sociales a sólo una de las listas en liza. «Y vaya, no falla con que es la que gana», ha ironizado Ainhoa Carpintero. Precisamente, Borja González y el diputado de Cs Guillermo Díaz han acaparado las críticas internas, en tanto «no han informado del proceso» y «han purgado candidaturas», resumen las fuentes consultadas. «Hemos pasado de dos censores a otros dos», añaden las mismas fuentes, en alusión a los ex vicesecretarios generales Carlos Cuadrado y José María Espejo.

Lo de @PedroMiretBetan es la hazaña que esperaba hoy y de la cual no puedo dar más que la enhorabuena a @CRenovadores por lo que han conseguido. Sin embargo, y si me lo permitís… ABRO HILO. — 𝐀𝐢𝐧𝐡𝐨𝐚 ☀️ (@_ainhoacsobrino) July 2, 2021

Junto a ello, esta afiliada del sector crítico también ha reprobado que se haya dado a conocer la lista de ganadores, «pero no los votos emitidos ni el número de personas que podían participar en la votación».

En ese sentido, Carpintero ha querido dirigirse a todos los que han presenciado esta «aberración democrática» para decirles que, teniendo en cuenta que «las urnas ‘virtuales’ han recibido unos 2.000 votos», los arrimadistas apenas superan el 35%. Así, ha llamado resto de afiliados a «aunar fuerzas» para conseguir «cambios, escucha real y participación».

Este proceso de primarias era obligado ya que los Estatutos de Ciudadanos establecen que si entre los 125 consejeros que son miembros electos de este órgano hay un número de vacantes que supongan al menos el 10 por ciento de ese total, se deberán convocar elecciones para cubrirlas. En este caso, las 23 bajas representaban algo más del 18%.

La mayoría de vacantes han sido cubiertas por miembros de la corriente ‘Por una España liberal’, avalada por la dirección presidida por Inés Arrimadas y que cuenta con el apoyo expreso del secretario de Organización, Borja González.

Uno de Renovadores

Pedro Miret Betanzos, del sector crítico ‘Renovadores C’s’, y los independientes Susana Gaspar Martínez y José Francisco Aix Egío, que no se presentaban bajo ninguna lista, han completado las bajas del Consejo General.

La última vez que se renovó el Consejo General fue en la Asamblea General celebrada en la primavera de 2020, pero a lo largo de los meses se han ido produciendo bajas que corresponden a cargos y afiliados que han dejado el partido. Para optar a cubrir las 23 vacantes, cualquier militante de Cs con una antigüedad mínima de 18 meses ha podido presentar su candidatura. Los elegidos podrán tomar posesión de sus cargos en la siguiente reunión del Consejo General, recoge Ep.