El Congreso exige a Sánchez que devuelva a su país a los 15.730 menas inscritos en España

El Congreso de los Diputados exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que devuelva a su país a los 15.730 menores inmigrantes no acompañados que constan en el registro en España a fecha 28 de febrero de 2025. La comisión de Interior de la Cámara Baja ha aprobado este martes, con el apoyo de PP y UPN, una proposición no de ley de Vox que demanda al Ejecutivo cumplir el acuerdo con Marruecos para facilitar el retorno de menas.

El acuerdo con Marruecos se firmó en el año 2007, quedó ratificado en 2013 y el Congreso ha ratificado el cumplimiento del mismo para que se faciliten las condiciones de regreso a su país de origen a los menores que llegan solos a España de forma irregular.

Javier Ortega Smith, diputado de Vox, ha criticado en la comisión de Interior en el Congreso que el acuerdo no se haya cumplido en un solo caso desde 2013. El Gobierno lo reconoce en una respuesta parlamentaria en la que también se defiende alegando que, a su juicio, representa «un terrible negocio de las mafias». El pacto bilateral firmado con Marruecos parte del principio de que los menores deben estar con sus familias y, en caso de que no las tengan, tienen que estar con los servicios sociales de su país.

«Cúmplase este acuerdo de una vez por todas», ha clamado Ortega Smith, quien cifra en más de 20.000 los «supuestos menores» no acompañados que desde hace cinco años han accedido a España desde Marruecos, de los que uno de cada tres resultaron ser mayores de edad.

Tanto el PSOE como, especialmente, Sumar, se han revuelto tras los argumentos empleados por Ortega Smith en la comisión de este martes. El diputado sumarita, Enrique Santiago, ha calificado de «repugnante» la propuesta y ha tildado el discurso de «xenófobo y racista», ademas de acusar que alimenta falsamente, ha advertido, el miedo y la preocupación.

Sofía Acedo, diputada del Partido Popular, ha apuntado como respuesta a PSOE y Sumar que no contemplar el retorno de los menas representa un error porque no solo se «naturalizan» las vías irregulares de inmigración, sino que se expone a los menores a un riesgo. Asimismo, ha opinado que es hipócrita no solucionar estos expedientes de retorno mientras se pide a las comunidades acoger a menores.

El Congreso aprueba más propuestas

Además de la proposición no de ley referente a los menas, la comisión de Interior del Congreso ha respaldado por unanimidad una propuesta del PP de crear un colegio estatal de detectives privados, así como otras dos de los populares, apoyadas por Vox y UPN, para reforzar el despliegue territorial de la Guardia Civil en zonas rurales y contra el narcotráfico en Galicia.

También ha salido adelante este martes en la Cámara Baja una iniciativa de UPN en la que se insta a las fuerzas de seguridad a actuar contra los sabotajes en la Sierra de Aralar por las obras en el trazado de la conexión del Corredor Navarro de Alta Velocidad con la denominada «‘Y’ Vasca».