Coalición Canaria transmite al Rey que apoyará a Feijóo a la vez que se abre a negociar con Sánchez

Una de las grandes incógnitas de la formación de la Mesa del Congreso, la posición de voto de Coalición Canaria, ha quedado resuelta de cara a la investidura del próximo presidente del Gobierno. El compromiso del Partido Popular con lo que los nacionalistas canarios llaman ‘la agenda canaria’, más de cincuenta puntos que reflejan la singularidad de las islas, es suficiente para que el partido liderado por Fernando Clavijo apoye a Alberto Núñez Feijóo. Así se lo ha transmitido la portavoz en el Congreso, Cristina Valido, al Rey Felipe VI durante la reunión que han mantenido este lunes. Un anuncio que deja claro que el PSOE necesitará obligatoriamente el voto a favor de los de Carles Puigdemont para que Pedro Sánchez salga investido. En la decisión de CC también ha tenido un peso importante el saber que Vox no formaría parte de Ejecutivo.

Tal como ocurrió en la votación para presidir el parlamento, cargo por el que pugnaron la ‘popular’ Cuca Gamarra y la socialista Francina Armengol -que fue finalmente la elegida-, Coalición Canaria votará junto al PP en una eventual investidura de Feijóo que por ahora no está ni encargada ni en el calendario. De esta forma, el escaño que decanta la balanza del empate entre ambos bloques políticos, se decanta en favor del PP. Y obliga a Pedro Sánchez a lograr el ‘sí’ de Junts per Catalunya para salir investido en segunda vuelta. En esta ocasión no le valdría la abstención, ya que el bloque conservador sumaría un voto más en contra. Lo que evidentemente aumentará el precio a pagar por parte del PSOE.

Pero a efectos prácticos la decisión de Coalición Canaria no tiene demasiada trascendencia. Pues raramente en una primera votación de Alberto Núñez Feijóo, en plenas negociaciones con el PSOE si el Rey se decanta en primer lugar por el líder de los ‘populares’ y posteriormente por el del PSOE, Junts se abstendría. El único escenario que facilitaría la investidura del ganador de las elecciones. Sin embargo sí que a la hora de elegir a Sánchez, este voto sería determinante si los separatistas se abstienen. Sin embargo, según ha explicado la propia Valido, en el caso de un segundo debate sobre la idoneidad del líder socialista sí como es previsible Feijóo no ha salido elegido, los nacionalistas canarios estarían dispuestos a hablar también con el PSOE para intentar llegar a un acuerdo. Un pacto con los de Clavijo sería lo único que evitaría a Sánchez prescindir del voto afirmativo de Junts y conformarse con una abstención.