El grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento del municipio madrileño Rivas Vaciamadrid ha denunciado a su ex portavoz, Bernardo González, por cargar gastos personales en el presupuesto del grupo municipal.

En concreto, González, que fue expulsado de la portavocía el pasado mes de junio, pagó la reparación de su coche en un taller con la tarjeta del grupo. Una cantidad que ascendió a 800 euros y que ya ha devuelto en su totalidad.

El ex portavoz ha explicado a OKDIARIO que se trató de «un error» porque se confundió de tarjeta de crédito a la hora de realizar el pago y ha opinado que la denuncia, que han presentado los otros cuatro concejales naranjas de Rivas ante los juzgados de Arganda del Rey, responde a una operación de «venganza» por «rencillas políticas y personales».

Así, recuerda que él fue el primero en poner en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción «el cobro de dietas por asistencia a órganos colegiados sin haber asistido a estos sin causa justificada» del concejal Luis Mas Gutiérrez, algo que, apunta, podría ser constitutivo de un supuesto de «enriquecimiento ilícito en perjuicio del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid».

Además, González también ha denunciado a todo el grupo, es decir, Luis Mas, Jorge Badorrey, María Teresa Cintora y Roberto de la Hoz, por un presunto delito de acoso que empezó a producirse tras su cese, el pasado 30 de junio.

Un cese que, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, viene precipitado, precisamente, por ser conocedor e investigar esas presuntas irregularidades en el cobro de dietas e indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados.

Desde ese día, denuncia, se cambian las claves de la base de datos de la que dispone el grupo, así como del correo electrónico, no se le convoca a ninguna reunión para informarle de la acción política, no se le informa de las convocatorias de los distintos órganos colegiados, no se le informa de las convocatorias de los órganos de las empresas públicas y se le bloquea en el perfil oficial de redes sociales de “Ciudadanos Rivas”.

Además, el día 12 de julio el actual portavoz del grupo municipal, Jorge Badorrey, mediante escrito dirigido al alcalde, solicita que sean anulados los permisos de acceso a las dependencias del grupo de Bernardo González Ramos, debido a que ya no pertenece a nuestro Grupo Municipal.

«Esta situación me lleva a no aguantar la presión ejercida por parte de los concejales del grupo ciudadanos, y a acudir a mi médico de cabecera con un cuadro de ansiedad. El médico procede a darme de baja por incapacidad temporal desde el 5 de julio», reza la denuncia.

En medio de esta guerra abierta y denuncias cruzadas entre Ciudadanos de Rivas, el Pleno del Ayuntamiento debate este jueves si autoriza la fiscalización del grupo municipal Ciudadanos desde el 15 de junio de 2019, a petición de González, cuya nueva condición de no adscrito en el Consistorio también se hará constar ese día.

Mientras tanto, miembros de Ciudadanos tildan a González de «sinvergüenza y caradura» en redes sociales por achacar a un error el pago personal con fondos municipales, que ahora deberá dirimir la Justicia.