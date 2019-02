Los CDR atacan los juzgados de Cataluña con excrementos: “La justicia apesta a mierda fascista”

Los autodenominados 'comités de defensa de la república' (CDR) han atacado con basura y excrementos varios juzgados de Cataluña para protestar contra el juicio de los golpistas encarcelados que comenzará el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo. "La justicia española apesta a mierda fascista" y "vaya mierda de justicia" son las consignas que han aparecido en los carteles que se han colocado junto a la basura. También se ha utilizado pintura amarilla para dañar las fachadas de estos juzgados.

Este ataque lo han llevado a cabo los violentos separatistas a lo largo de la madrugada de este lunes y lo han difundido a través de las redes sociales. “Los CDR no podemos normalizar la situación. Pronto comenzará el juicio de la farsa y la sentencia ya está escrita. Quieren encarcelar todo un pueblo. Ante este atentado contra el estado de derecho, nos mantenemos firmes y movilizados. Vaya mierda de justicia y tumbemos el régimen“, es el mensaje que han colgado los radicales separatistas en su perfil de Twitter.

Los juzgados atacados han sido los de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y de otros ubicados en las localidades de Cervera (Lérida), Ripoll (Gerona), Granollers (Barcelona), Santa Coloma de Farnés (Gerona), Rubí (Barcelona), Mollet del Vallés (Barcelona), Sardañola del Vallés (Barcelona), Tortosa (Tarragona), Mataró (Barcelona), Gerona, Solsona (Lérida), Manresa (Barcelona), Berga (Barcelona), Martorell (Barcelona), Gavá (Barcelona), Esplugas de Llobregat (Barcelona), Sant Feliu de Guíxols (Gerona), Villafranca del Panadés (Barcelona), Vic (Barcelona), Olot (Gerona) o Figueras (Gerona).

“Es lo que nos espera”

La Asociación Profesional de la Magistratura de Cataluña (APM) ha condenado estos ataques a través de las redes sociales. “Desgraciadamente esto es lo que nos espera en los próximos meses a los jueces en Cataluña. ¿Quiénes son los responsables de garantizar la seguridad de edificios judiciales y de los que allí trabajamos?”, se pregunta esta entidad a través de su perfil oficial en Twitter.

En uno de los mensaje que ha colgado la APM interpelan directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Esto no son acciones de protesta, es algo más que vandalismo con una finalidad concreta, amedrentar al poder judicial. Desde luego que no lo conseguirán, pero es preciso establecer medidas de seguridad”. “Seguimos con este tipo de ‘hechos aislados’ que según algunos en nada perturban el trabajo de jueces y fiscales en Cataluña”, añade en otro tuit.

Traslado de los presos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo fijó el inicio contra los presos independentistas por la causa del 1-O el próximo 12 de febrero. En esta causa están presentes aquellos líderes que se encuentran acusados por los delitos de rebelión o sedición, malversación de caudales público y/o desobediencia por el juicio a los responsables del referéndum ilegal del 1-O: El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

El pasado viernes los nueves acusados por delitos de rebelión que se encuentran en prisión preventiva fueron trasladados a centros penitenciarios de Madrid desde las cárceles catalanas donde se encontraban. Esta acción se llevó a cabo para que se encuentren a disposición del tribunal, tal y como señaló una providencia, y así poder asistir a este juicio que comenzará en dos semanas.