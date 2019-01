Puigdemont colocará a un comunista en la secretaría general de su nuevo partido

Antoni Morral, ex alcalde de Sardañola del Vallés por ICV, las siglas catalanas de IU, será el número dos de la Crida de Carles Puigdemont y Jordi Sánchez.

Los fundadores de la Crida Nacional per la República (CNxR), entre los cuales está el ex presidente Carles Puigdemont, el preso Jordi Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quieren que su nuevo partido sea una amalgama de personas de distinta ideología, procedencia y clase social que se encuentren en un punto común.

El mínimo común denominador de todos ellos es haberse convertido en independentistas y reclamar a los cuatro vientos la república catalana. De ahí, que consecuentes con su idea de lo que debe ser la Crida, la repartición de cargos de poder también adoptará esa amalgama de sensibilidades. Hasta tal punto que en el núcleo duro cohabitarán un fundador de tradición conservadora como Puigdemont con un comunista como Antoni Morral.

Según indican fuentes de la Crida a OKDIARIO, el ex alcalde de Sardañola del Vallés (Barcelona) por la franquicia catalana de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, asumirá la secretaría general de esta plataforma que este próximo fin de semana mutará a partido político. Morral, uno de los ex dirigentes de ICV que se hizo independentista como el ex eurodiputado verde y ex consejero de ERC Raül Romeva, ya formó parte de las listas de Carles Puigdemont en la candidatura de Junts per la República en las últimas elecciones, siendo elegido diputado en el Parlament.

Morral llegará a la secretaría general por la incompatibilidad de la actual consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, de ser la número dos de la candidatura de Joaquim Forn al ayuntamiento de Barcelona -que se hará público en unos días- y ocupar el segundo cargo de mayor relevancia de la nueva formación, que pretende ser también un punto de encuentro de independentistas de distintos partidos o sin afiliación.

A parte de Morral, en la Crida se darán cabida otras personas cercanas a los comunistas como el que será su presidente Jordi Sánchez -a la espera de juicio por el 1-O-, conservadores de centro derecha como Carles Puigdemont o Quim Forn, radicales independentistas de centro como Miriam Nogueras o Lourdes Ciuró o afiliados o ex cargos de ERC como el alcalde de Montblanc (Tarragona), Josep Andreu, o el ex presidente del partido en Tarragona y secretario de la mesa del Parlament por JxCAT, Eusebi Campdepadrós.

Aún la mezcla de perfiles y sensibilidades que tendrá la nueva Crida Nacional que echará a andar este próximo sábado como un nuevo actor político de primer orden, de momento no contará con la suma explícita y directa de ningún partido político, a pesar de que varios dirigentes del PDeCAT, como su vicepresidenta Miriam Nogueras, así lo están promoviendo.