Puigdemont quiere que su abogado Cuevillas sea candidato de la Crida en las Europeas

Jaume Alonso-Cuevillas, que ha sido decano del Colegio de Abogados de Barcelona y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía de España, dará el salto así a la política tras meses dando charlas y mítines como letrado de Puigdemont

Se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos del independentismo catalán en los últimos meses y la Crida de Carles Puigdemont quiere sacar rédito de ello. El ex presidente catalán quiere que su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, sea el candidato a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo.

Doctor en derecho desde 1990 y profesor titular de la Universidad de Barcelona, Alonso-Cuevillas fue elegido en 1997 el decano más joven del Colegio de Abogados de Barcelona. También ha sido vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, presidente del Consejo de la Abogacía Catalana y vicepresidente de la Federación Europea de Abogados. A pesar de no haberse dedicado nunca a la política activa, en los últimos meses ha dado charlas y mítines con una defensa cerrada del independentismo.

Esta será, apuntan fuentes cercanas a Puigdemont, una de las cuestiones que se tratarán en la reunión del próximo lunes en Waterloo (Bélgica) entre el ex jefe del gobierno catalán y la cúpula del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). En el encuentro, que encabezará el presidente del partido David Bonvahí junto a toda su Ejecutiva, también se acabará de cerrar la candidatura a las elecciones municipales de Barcelona, con Quim Forn y Elsa Artadi como posible cartel electoral.

La Crida, el partido impulsado por Puigdemont y Jordi Sánchez a partir de la experiencia de Junts per Catalunya, nacerá oficialmente el próximo 26 de enero en Barcelona. Ese día los asociados elegirán qué personas forman la dirección de la nueva formación, que se convertirá en un nuevo actor de la política catalana en el lado más radical del separatismo.

La semana previa a esa fecha, concretamente el día 22 de enero, Puigdemont reunirá en Bélgica al grupo parlamentario de Junts per Catalunya -la gran mayoría de ellos miembros de La Crida- para analizar la situación y ver que perfiles se ajustan más para dirigir un movimiento que pretendía ser confluencia pero que acabará siendo un partido más en competencia con ERC.

Estrategia del juicio

En los encuentros de los próximos 14 y 22 en Waterloo también se hablará de la estrategia a seguir por el independentismo de cara al juicio de los acusados por el referéndum ilegal que está a punto de empezar en el Tribunal Supremo. Puigdemont, desde la distancia y sin ser parte de la causa, ya que no ha podido ser procesado por encontrarse fugado en Bélgica, quiere supervisar las acciones que se lleven a cabo para internacionalizar al máximo la situación judicial de los líderes del procés.

Intensifica la agenda

El ex presidente de la Generalitat, aprovechando la vuelta de las vacaciones de Navidad, también intensificará su agenda de actos y reuniones, muchas de ellas de carácter internacional para denunciar el juicio en el Supremo. Tras la visita del ex conseller Lluís Puig a Perpiñán, a escasos sesenta kilómetros de España, uno de los actos con los que trabaja el equipo del ‘Consell de la República’ en Bélgica es en un acto en el sur de Francia, cerca de Cataluña, en el que puedan participar el ex presidente y varios ex consellers