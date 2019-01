Centenares de independentistas celebran la Nochevieja en Lledoners en apoyo a los golpistas

Los independentistas, convocados por la entidad ‘Omplim Lledoners’ (Llenemos Lledoners), cenaron y despidieron 2018 con hogueras, bailes, música y fuegos de artificio, según los vídeos que han colgado en las redes sociales.

Hasta la zona llevaron también una campana para dar las tradicionales doce campanadas de Nochevieja, que dedicaron a los políticos que están presos o en el extranjero.

A través de Twitter, el ex conseller Jordi Turull, uno de los políticos presos en Lledoners junto a Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn y los líderes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ha dado “infinitas gracias” a todas las personas que se han desplazado hasta el exterior de la cárcel para dar la bienvenida a 2019.

Infinites gràcies a tots els que en una nit com aquesta sou aquí fora a Lledoners. Sou admirables!!! Que el 2019 l’omplim de salut, de feina, de pau, d’amor i de llibertat, i de dignitat per a tothom i per Catalunya!! #freetothom #BonaNitJoan pic.twitter.com/Urb28cZkqi

— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) December 31, 2018